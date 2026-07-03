El arquitecto paisajista Bas Smets urge a Barcelona a arrancar el asfalto del Fòrum: "Se pone a 50, incluso 60 grados"

El Índice de Clima Térmico Universal (UTCI, por sus siglas en inglés) mide la temperatura que el cuerpo humano percibe a partir de la temperatura estándar (esto es, la del aire), la radiación solar, la humedad y la velocidad del viento. Con su intervención en el entorno de la catedral de Notre-Dame, en París, ganada en concurso internacional en 2022 y con previsión de estar terminada en el primer semestre de 2027, el arquitecto paisajista belga Bas Smets calcula que reducirá la temperatura percibida en verano entre cinco y quince grados UTCI, en función de los parámetros indicados.

Smets, una de las figuras que han participado en el Congreso Mundial de Arquitectura de Barcelona, detalla algunas de las medidas climáticas ya aplicadas o a punto de ser aplicadas en el entorno de Notre-Dame. "Triplicamos el número de árboles, que crearán un dosel de sombra y harán que haya más evapotranspiración -comienza-. También plantamos arbustos, pero menos, porque es un espacio con mucha afluencia de personas y hace falta espacio para caminar. Guiamos los vientos fríos hacia la plaza en verano y los bloqueamos en invierno. Una lámina de agua de cinco milímetros cubre la plaza y refresca a través de la evaporación. Es como cuando ha llovido en verano, sales de casa y notas que el aire es fresco. ¿Por qué? Porque la evaporación del agua refresca la temperatura".

Arqueología previa

El proceso no es rápido. "Pero estamos dentro del plazo", indica Smets. "Tenemos que hacer mucha arqueología antes de empezar a actuar. Es imprescindible saber que hay abajo antes de traer la tierra para los árboles y plantarlos, y rehacer el paisaje duro".

El proyecto también tiene una dimensión histórica, cultural y estética. No en balde hablamos de Notre-Dame. "En la Île de la Cité están la plaza, el parque, el 'bourg', el 'quay'... prácticamente todas las tipologías que han conformado París. Hemos intentado imaginar cómo debía ser ese concentrado de historia en el siglo XXI y cómo devolvérselo a los parisinos, que habían dejado de ir a la Île de la Cité a causa del turismo".

Se puede hacer

Smets considera que su trabajo para convertir una enorme zona industrial abandonada de Arlés en el Parc des Ateliers, que alberga el complejo artístico Luma Arlés, es el más significativo y "experimental" que ha hecho. "Era todo cemento y asfalto-describe-. Ni rastro de tierra, agua o plantas. La temperatura percibida era de 50 o 55 grados, no podías caminar por allí". Hoy es un gran parque "al que van los padres con sus hijos, un microclima integral producido con plantas". Fue, prosigue Smets, "la demostración de que se puede hacer".

Y en edificios, ¿se puede hacer? "Se puede, pero no es fácil, porque las plantas crean microclimas a través de la evapotranspiración, lo que significa un aumento de la humedad -expone Smets-. Y a los humanos no nos gusta la humedad. Tampoco a los edificios, ya puestos. En la Bienal de Venecia del año pasado lo ensayamos en el Pabellón Belga y lo cierto es que durante todo el verano bajamos la temperatura y la gente iba allí por ese moltivo. Funcionó. Pero aún hace falta un esfuerzo intelectual para trasladarlo a escala masiva a edificios grandes".

Noticias relacionadas

Arrancar asfalto

Estamos en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum, con una temperatura chiflada en el exterior y el aire acondicionado interior sin dar la talla en los momentos de mayor asistencia. ¿Qué haría si ahora mismo le encargaran la mejora del edificio y su entorno? Aunque traidora, la pregunta no le coge por sorpresa. "Lo primero, arrancar todo esta cantidad de asfalto que hay en el Fòrum. Por la tarde puede estar a 50 grados, incluso a 60". Estos Celsius. "Poner vegetación -añade-. Dar más espacio a los árboles para que puedan crecer, están apretados. Y llevar el agua de los tejados de estos grandes edificios a la tierra, para que los árboles puedan devolverla a la atmósfera. O, al menos, almacenarla. Hay que repensar urgentemente el ciclo del agua en las ciudades".