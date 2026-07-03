Bryan Adams inaugura hoy el Festival de Cap Roig

Bryan Adams, uno de los grandes cabezas de cartel del festival, abre esta noche el Cap Roig con la presentación en el Estado de su espectáculo más íntimo, Bare bones. El cantautor canadiense, que ha agotado las entradas, pondrá así en marcha uno de los grandes festivales del verano en la provincia de Girona, con una programación que hasta el 10 de agosto incluye otros grandes nombres de la escena musical como Anastacia, Amaia, Rick Astley —también con todo vendido— o Mika.

Con más de cuarenta años sobre los escenarios a sus espaldas, Adams ha estado entre las primeras espadas de carteles de todo el mundo, y este año, como en 2014, lo es también en Calella de Palafrugell. Llevará allí un show en el que tan solo lo acompaña su pianista y colaborador habitual Gary Breit para revisitar, con toda la potencia y sencillez que dan la voz, la guitarra y el piano, su exitoso repertorio. Este incluye temas como «Summer Of’69», «Heaven», «(Everyhing I do) I do it for You», «Run to You» o «¿Have You Ever Really Loved a Woman?». Seguro que sonará también su último single, «51st State», publicado justo el miércoles para celebrar su país, Canadá. El espectáculo será la previa de la gira que llevará a Adams y Breit, el 14 de noviembre, al Palau Sant Jordi.

Todas las entradas para el concierto inaugural de este Cap Roig ya están vendidas, así como las del show de Rick Astley (18 de julio) y Rosario (11 de agosto), dos clásicos. Ayer mismo el festival anunció que ha vendido el 73% de las 49.800 entradas, más de 33.300, y en su página web se informa de que solo quedan las «últimas» para las actuaciones de Anastacia (11 de julio), Café Quijano (24 de julio), Miki Núñez (1 de agosto), Taburete (2 de agosto) y Antonio Orozco (3 de agosto). Teniendo en cuenta el porcentaje de venta, tampoco conviene despistarse con el resto de artistas.

En la edición pasada, celebrando el 25.º aniversario, el festival organizado por Clipper’s y CaixaBank amplió la tradicional noche solidaria a todos los conciertos, destinando parte de la recaudación a entidades sociales gerundenses. La propuesta se mantiene también este 2026 con la Fundació Oreig de Palamós, la asociación Viu Autisme de Castell d’Aro y el Centre El Puig del Pla de l’Estany como beneficiarias.

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Juli Guiu, presidente del Grup Clipper's y director del Cap Roig Festival, aseguró que «llegamos al inicio de esta 26.ª edición con una respuesta excelente del público, que refleja la confianza en un festival con una programación diversa y de gran calidad, capaz de reunir a grandes artistas nacionales e internacionales en un entorno único. Contar ya con tres conciertos con todas las entradas agotadas y varios más muy cerca de completar el aforo nos permite afrontar la inauguración del Cap Roig Festival con mucha ilusión y la certeza de que el público volverá a disfrutar de una experiencia que va mucho más allá de la música».