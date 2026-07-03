Audrey Magee, escritora: "Un país no se despierta fascista de la noche a la mañana; es un proceso gradual de acostumbramiento"

Con el paso del tiempo, aquello que parecía impensable, como el nazismo, puede acabar convirtiéndose en algo aceptable tras un proceso de pequeñas concesiones, recompensas y la construcción de un enemigo común. Así lo sostiene la escritora irlandesa Audrey Magee (Enniskerry, 1966), que publica en catalán su primera novela, 'El compromís' (Periscopi), en la que explora cómo alemanes corrientes acaban convirtiéndose en cómplices del régimen nazi. En una entrevista con la ACN, la autora asegura que "un país no se despierta fascista de un día para otro", sino que este es "un proceso gradual de acostumbramiento". Y advierte de que, hoy, "el sistema es el mismo": si en la Alemania nazi el enemigo eran los judíos, ahora, en Europa y Estados Unidos, a menudo son los migrantes.

Publicada originalmente en 2014, 'El compromís' narra un matrimonio de conveniencia el año 1943: el del soldado alemán destinado en el frente ruso Peter Faber y la joven berlinesa Katharina Spinell. Él necesita unos días de permiso para alejarse del horror de la guerra y ella una pensión de viudedad si él muere en combate. Pero nace una pasión inesperada y comienzan a imaginar una vida perfecta bajo el régimen nazi.

La obra, que evita los juicios, plantea una reflexión sobre la responsabilidad social de los ciudadanos durante un conflicto. En concreto, 'El compromís' muestra cómo personas normales se convierten en cómplices del nazismo a partir de pequeñas decisiones aparentemente insignificantes.

Durante la entrevista, Audrey Magee señala que el libro realmente nació cuando tenía dieciocho años y viajó a Alemania para trabajar como 'au pair'. Sin saber mucho, lo que más "impactó" fue el silencio en torno a lo que había pasado. "Había una especie de herencia intergeneracional, un legado que pasaba de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos", explica.

"Solemos entender la herencia como una casa, unas tierras o dinero. Pero también existe una herencia moral. Heredas las acciones políticas de tus padres, de tus abuelos, probablemente también de tus bisabuelos. Incluso heredas la moral de tu país", sostiene la autora.

Un proceso gradual

A partir de aquí, la escritora apunta que comenzó a explorar qué significaba ser una persona corriente durante el nazismo: "Lo vemos hoy: el fascismo se introduce poco a poco. Un país no se despierta fascista de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de acostumbramiento".

Eso se refleja en los protagonistas del libro, que "se adaptan progresivamente porque les gusta lo que les ofrece el sistema; les permite mejorar su posición social, conseguir un piso mejor o las vacaciones ofrecidas por Hitler en la costa del mar del Norte". La forma de obtener este acceso, añade, es "aceptando la existencia de un enemigo común; en el caso alemán, los judíos; en Estados Unidos y cada vez más en Europa, los migrantes".

"El odio es muy fácil de provocar y poner en marcha, pero es muy difícil detenerlo", reflexiona la escritora irlandesa. "Si demuestras tu lealtad, como hace la familia de Katharina, cada vez tienes más acceso a los beneficios del sistema. Llega un momento en que has ido tan lejos que ya no puedes volver atrás", concluye al respecto.

De Goebbels a la actualidad

Por otra parte, Audrey Magee aborda el papel de la propaganda y los discursos de odio. En aquel momento, recuerda, Joseph Goebbels disponía de un nuevo medio de comunicación: la radio. "Fue una herramienta enorme para que Hitler pudiera entrar en las casas y en la mente de la gente de una forma que nadie sabía cómo interpretar ni controlar", afirma.

"Ahora tenemos las redes sociales, tenemos X. Todas estas plataformas, que pueden llegar directamente al cerebro de las personas a través de los móviles", compara la autora de 'El compromís'. Apunta que la "similitud" es por la irrupción de un nuevo medio, también controlado por la derecha, que busca que "su mensaje sea el dominante".

Los judíos "salen de un trauma para entrar en otro"

Además de Alemania, Audrey Magee también viajó a Israel en los años 1990. Visitó los conocidos kibutz, que recuerda que no dejan de ser "tierras robadas" a los palestinos, quienes los recibieron a golpe de piedras. La autora admite que le parte el corazón lo que ocurre en la Franja de Gaza y sostiene que la situación actual es la continuación de un proceso que ha ido germinando. "Era el pueblo judío saliendo de un trauma para entrar en otro trauma. Esa experiencia marcó profundamente la novela", dice la escritora.

Un tercer libro

'El compromís' fue el primer libro de Audrey Magee, y después publicó 'La colònia' (Periscopi), donde explora el colonialismo. Durante la entrevista, la autora admite que su objetivo era escribir tres libros en su vida, y que ya tiene en mente ese tercer volumen y espera terminarlo a finales de año, aunque por el momento no quiere revelar ni el título ni el contenido. Sí que señala que seguirá la misma línea de abordar determinados sistemas políticos.