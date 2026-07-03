Icónica Santalucía Sevilla Fest
20 kilos de hielo, toallas limpias y cero carne: las insólitas exigencias de Robbie Williams para actuar en Icónica Santalucía Sevilla Fest
La organización del Icónica Santalucía Sevilla Fest tuvo que pedir a los puestos de comida cercanos que cesaran su actividad hasta que subiera al escenario
Ana Ramos Caravaca
No se sabe si las excentricidades de los artistas crecen exponencialmente según la fama que se alcanza, pero cierto es que cada vez que una estrella internacional -o nacional- pisa un escenario, la lista de exigencias para actuar a veces roza lo absurdo.
Robbie Williams, que actuó el pasado martes, 30 de junio, en la Plaza de España dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest, dejó algunas perlas durante su estadía en Sevilla. Según ha contado Quique Jiménez, más conocido como Torito, en el programa El Despertador de RNE, la lista de peticiones del artista británico para cantar en Sevilla ha ido desde lo más mundano a una solicitud que dejó boquiabierto a más de uno.
Entre las peticiones más normales, por decirlo de alguna forma, Robbie Williams solicitó toallas limpias, botellas de agua y hasta 20 kilos de hielo, suponemos que para soportar el sofocante calor que hizo sobre la Plaza de España el pasado martes.
Hasta ahí, todo normal, lo típico que piden las estrellas. Sin embargo, una exigencia que dejó, según asegura el mismo Torito, "fascinada" a la organización de Icónica Santalucía Sevilla Fest. Según cuenta el colaborador de RNE, desde hace varios años Robbie Williams es vegano estricto, por lo que solicitó que, mientras él estuviera en el camerino, no se cocinara carne a 300 metros a la redonda.
¿Y quiénes fueron los mayores perjudicados? Todos los puestos de comida que rodean la Plaza de España, que no pudieron hacer uso de sus cocinas hasta que el cantante no se subió al escenario. ¿Qué opinas de este tipo de excentricidades?
Fuente: El Correo de Andalucía
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