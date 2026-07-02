Rosalía presenta el adelanto de una nueva canción en su concierto de Los Ángeles

Entre los confesionarios con famosos y las espectaculares puestas en escena, Rosalía está teniendo un gran éxito e impacto mediático con su 'Lux Tour'. Anoche, la cantante hizo su segundo concierto en el Kia Forum de Los Ángeles y sorprendió a su público al presentar un avance de una nueva canción.

En un momento dado del concierto, un botafumeiro de altavoces se movió por arriba del recinto y empezó a sonar esta canción inédita, que es en castellano. El fragmento que se pudo escuchar no fue interpretado en directo por la catalana, sino que sonó por los altavoces del pabellón mientras por las pantallas del estadio se podía leer la letra en inglés. Este adelanto, de más de un minuto y de un estilo más pop y diferente a las melodías del disco 'Lux', cuenta con la colaboración de una voz masculina que aún no se ha identificado. Este momento ha provocado una ola de especulaciones sobre quién podría ser este artista. Algunos han conjeturado que podría tratarse de un cantante de Puerto Rico como Myke Towers o Jhay Cortez, donde Rosalía actuará el 3 de septiembre, mientras que otros han señalado a Guitarricadelafuente, quien ya se subió al confesionario de Barcelona. De momento, Rosalía no ha dado detalles sobre la canción ni el artista que canta con ella, así que no se sabe si este tema se incluirá en la era 'Lux' o si simplemente se trata de una canción para el verano.

La letra que se ha podido escuchar en el concierto dice lo siguiente: "No estaba en los planes conocerte, pero es un placer. Y yo no sé, cuándo te vuelva a ver. No lo sabré, solo quédate conmigo a ver el atardecer, el atardecer". Esto ha generado preguntas sobre el posible título de la canción, que podría ser 'El atardecer'.

El confesionario de Los Ángeles

En la primera noche en la ciudad, Karol G fue la invitada al confesionario de Rosalía, donde explicó que su expareja no quería celebrar su cumpleaños con ella y que, al final, la dejó en la sala de espera de un aeropuerto. En esta segunda noche, la que ha pasado por el confesionario de La Perla ha sido la actriz estadounidense Odessa A'zion, conocida por sus papeles en las series 'Grand Army' de Netflix y 'I Love LA' de HBO, o las películas 'Marty Supreme' y 'Until Dawn'.

La actriz tenía demasiados nervios como para hacer una confesión propia, así que contó la experiencia de una amiga suya, de la cual había obtenido su permiso para compartir la anécdota. A'zion explicó que su amiga salía con un hombre que le dijo que tenía que viajar por Europa para "encontrarse a sí mismo". Mientras estaba de viaje, él le mandaba mensajes afirmándole que se sentía solo y que la echaba de menos, pero al final se enteró de que le estaba siendo infiel porque una mujer le envió un mensaje explicándole que estaban de viaje juntos.

Rosalía y su conexión con Los Ángeles

Durante el concierto, la catalana explicó la relación que tiene con la ciudad californiana. A lo largo de los años ha grabado mucha música y vídeos musicales en la ciudad y, de hecho, su primer álbum se titula 'Los Ángeles' (2017). El primer videoclip profesional que grabó en su carrera artística fue para la canción 'De Plata', que se grabó, precisamente, en Los Ángeles. La artista relató que, mientras grababa el videoclip, una mujer le robó los zapatos y tuvo que perseguirla para recuperarlos. A pesar de esta experiencia, Rosalía afirmó que la ciudad es muy especial para ella y siente un gran cariño por la localidad: "Siempre me he sentido muy apoyada aquí. Gracias por respaldarme en cada proyecto. Gracias, gracias por tanto amor".