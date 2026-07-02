La Pedrera dedicará su gran exposición del otoño al alemán Anselm Kiefer

La Fundació Catalunya La Pedrera dedicará la gran exposición del otoño a Anselm Kiefer, en la primera monográfica del artista en Barcelona. La muestra en La Pedrera reunirá una cuarentena de obras de Anselm Kiefer e incluirá, por primera vez en el Estado español, las vitrinas de Opus Magnum, el conjunto que constituye el núcleo central de la exposición.

La Fundació Catalunya La Pedrera presentará del 2 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027 la exposición «La vida secreta de las plantas. Anselm Kiefer en la Colección Grothe», la primera exposición monográfica dedicada al artista alemán en Barcelona.

Considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional, Anselm Kiefer (Donaueschingen, 1945) ha desarrollado una obra de gran densidad conceptual que explora las relaciones entre la memoria, el tiempo, la historia y la transformación de la materia. Su práctica artística integra pintura, escultura, instalación, fotografía y libros de artista en un universo visual en constante transformación.

La exposición presentará una cuarentena de piezas procedentes principalmente de la colección privada de Hans Grothe, una de las más importantes dedicadas al artista, complementadas con obras de otras colecciones privadas. La muestra ofrecerá una aproximación excepcional a la riqueza simbólica y material de su producción artística.

El núcleo central de la exposición estará formado por Opus Magnum, un conjunto de vitrinas que podrán verse por primera vez en el Estado español. Estas obras, concebidas como archivos de memoria y dispositivos poéticos, reúnen libros, plantas, piedras, telas y otros objetos que dialogan entre historia, mito, ciencia y espiritualidad. La muestra será comisariada por Walter Smerling.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Fundación Catalunya La Pedrera y La Pedrera. Además de la entrada a la exposición por libre, se ofrecerán visitas comentadas y visitas familiares.