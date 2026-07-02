'Los músicos': un drama ligero en torno a los egos de cuatro intérpretes

‘Los músicos’ (2025) Dirección: Grégory Magne Intérpretes: Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi Estreno: 3/7/2026 Puntuación: * * *

‘Los músicos’ arranca con el hallazgo de un violonchelo Stradivarius San Domenico, una pieza que Antonio Stradivari construyó en su taller de la plaza San Domenico, en Cremona. El padre de la protagonista, Astrid (encarnada por la actriz y directora Valérie Donzelli), encargó hace años la composición de un cuarteto de cuerda para ser interpretada por cuatro preciados Stradivarius. Le faltaba el chelo, que sale a subasta. Astrid lo compra por 10 millones y medio de libras.

Tocar estos cuatro instrumentos juntos será un momento histórico… que los egos de los cuatro músicos escogidos está a punto de dinamitar. Todo concluirá con el excelso concierto en una iglesia, ya que esta no es una película de ruptura. Lo que importa es lo que ocurre durante los ensayos en una mansión sin wifi pensada para el recogimiento musical. La joven que toca la viola es youtubera. El segundo violinista y la violonchelista tiene un oscuro pasado juntos. El primer violín es bastante cretino. El compositor de la pieza (el excelente actor Frédéric Pierrot) juega un papel fundamental en todos los sentidos. Equilibra, y cuestiona: “Cuatro coches para cuatro músicos, terrible para la huella de carbono” es su comentario ante los excesos de cuatro espléndidos músicos que han de aprender también a ser personas.