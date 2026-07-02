Estreno de cine
'Los músicos': un drama ligero en torno a los egos de cuatro intérpretes
La película de Grégory Magne arranca con la compra por 10,5 millones de libras de un violonchelo Stradivarius San Domenico, pieza clave para un cuarteto
‘Los músicos’ (2025)
Dirección: Grégory Magne
Intérpretes: Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi
Estreno: 3/7/2026
Puntuación: * * *
‘Los músicos’ arranca con el hallazgo de un violonchelo Stradivarius San Domenico, una pieza que Antonio Stradivari construyó en su taller de la plaza San Domenico, en Cremona. El padre de la protagonista, Astrid (encarnada por la actriz y directora Valérie Donzelli), encargó hace años la composición de un cuarteto de cuerda para ser interpretada por cuatro preciados Stradivarius. Le faltaba el chelo, que sale a subasta. Astrid lo compra por 10 millones y medio de libras.
Tocar estos cuatro instrumentos juntos será un momento histórico… que los egos de los cuatro músicos escogidos está a punto de dinamitar. Todo concluirá con el excelso concierto en una iglesia, ya que esta no es una película de ruptura. Lo que importa es lo que ocurre durante los ensayos en una mansión sin wifi pensada para el recogimiento musical. La joven que toca la viola es youtubera. El segundo violinista y la violonchelista tiene un oscuro pasado juntos. El primer violín es bastante cretino. El compositor de la pieza (el excelente actor Frédéric Pierrot) juega un papel fundamental en todos los sentidos. Equilibra, y cuestiona: “Cuatro coches para cuatro músicos, terrible para la huella de carbono” es su comentario ante los excesos de cuatro espléndidos músicos que han de aprender también a ser personas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
- La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
- BEAT, cuatro bestias pardas en algo más que un homenaje a King Crimson en la apertura del Barts Festival
- Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: 'Te preguntas si tus hijos harían lo mismo
- El anti show de Paz
- En el rodaje de 'La vida Barcelona', la serie aspirante a nueva 'Emily en París
- Smiljan Radić, arquitecto: 'Tengo una oficina con cinco personas. Es la cantidad máxima que puedo administrar sin volverme loco
- El MNAC pide paralizar la devolución de las pinturas de Sijena hasta que Aragón explique cómo y dónde las quiere reinstalar