Joan Dausà, después de las gestas, una montaña rusa entre la euforia y la sensiblería en el Barts Festival

Después de las grandes gestas, llenar el Palau Sant Jordi y, más difícil todavía, el madrileño Palacio de Vistalegre (con público venido expresamente de Catalunya), llegó para Joan Dausà la hora de volver a ser un artista normal, que convoca a su público no para batir un récord sino para presentar un álbum. Con él siempre hay algo más, o mucho más, pero la puesta en escena de ‘Immortals’ dejó que las canciones centraran la atención, este jueves en el Poble Espanyol, lleno hasta la bandera en la cita del Barts Festival.

Dausà apostó por el nuevo álbum para empezar, con cuatro temas seguidos, entre ellos ‘Welcome to my party’, con su ritmo ritual y su mensaje de reencuentro celebrativo con el público (“no saps prou com t’he trobat a faltar”), y ‘Els temps tornen a canviar’, suerte de ofrenda ‘dylaniana’ que viene a ser un elogio de las victorias morales. La presentó aludiendo a “las guerras de Trump y Netanyahu” y alcanzando la conclusión de que, aunque estos alcancen la victoria, “ellos tendrán el poder y nosotros, la convicción y la felicidad”. Algo es algo.

Banda robusta, con sujetos fiables como el productor Floren y el bajista Miquel Sospedra (flanqueados por una pantalla gigante), que pusieron los cimientos para que Dausà impulsara la tonada purificadora y fortalecedora (su especialidad) en ‘Omple de vida els pulmons’ y flotara entre las capas atmosféricas de ‘Caure no feia mal’. Pero él dijo, bromeando (solo un poco), que lo suyo está “entre Sergio Dalma y La Pegatina”, y en su concierto hubo extremos que le dieron una matizada razón. Entre las secuencias más delicadas, ‘Una altra manera de viure’ (con la voz de Anaïs Vila). En el lado de la algarabía, ‘Octubre de 24’, ‘up-tempo’ electrónico en castellano, a favor de que “un catalán y una madrileña se enamoren en una discoteca”.

Pero Dausà es ese gran sensiblero capaz de homenajear a John Denver (‘Take me home, country roads’). Le chiflan las escenas de película romántica y los finales perfectos, y a todo ello apuntó la notable ‘Per una cançó’, que concluyó cruzando la pista y subiéndose a un escenario alternativo. Pero reventó ahí el ‘cursilómetro’ cuando, al teclado, citó, sí, amigos, a Sergio Dalma (‘Bailar pegados’), y a Mecano, y a Laura Pausini, y a David Bustamante. A ver, Joan, un poco de consideración, que para un crítico es difícil salvar esto. Un número nuevo, el suplicante ‘Ho podríem intentar’, nos acabó de hundir en la miseria, y de ahí, a la antítesis de ‘Una cançó feliç’, que con ese deseo tan desesperado de euforia acabó sonando igualmente sensible y tristona, porque no puede evitarlo.

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En el bis, entre cartas seguras como ‘Judit’, ‘La gran eufòria’ y ‘Jo mai mai’, Dausà interpretó esa candidata a canción del verano llamada ‘Papi posa-la al disc’. Sibilina manera de colarnos una canción tontorrona con la coartada moral de que fue su hija pequeña, Julieta, quien le pidió que la publicara, porque él no quería. Realmente, Dausà se las sabe todas.