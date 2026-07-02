Homenaje en Queralbs a quienes participaron en el secuestro de la imagen de la Mare de Déu de Núria en los años 60

Los excursionistas Xavier Margais y Toni Ribas protagonizaron el secuestro de la imagen de la Mare de Déu de Núria el 9 de julio de 1967. Detrás de aquella acción se encontraban otros activistas antifranquistas catalanes, como Xavier Polo, Josep Almeda o Nemesi Solà. El robo fue un acto de protesta contra el nombramiento de un obispo español que hicieron titular de la diócesis de Barcelona, y también se enmarcaba dentro de la campaña 'Volem bisbes catalans'. Desde la Associació Homenatge Segrest Mare de Déu de Núria, Xevi Roviró ha destacado que el 9 de julio se hará un homenaje, con la presencia de algunos de los protagonistas, que servirá para distinguir a "todos aquellos, muchas veces anónimos, que han hecho tanto por Cataluña y por la lengua".

El mismo 9 de julio de 1967, tras el secuestro, comenzaron a circular unas hojas firmadas por una inexistente 'Comissió de sacerdots i militants d'Acció Catòlica', que pedía el regreso del abad Aureli Maria Escarré, expulsado por Franco tras unas declaraciones al diario francés 'Le Monde'. Para devolver la imagen también pedían la dimisión del arzobispo español Marcelo González como titular de la diócesis de Barcelona y el libre nombramiento de obispos autóctonos de Cataluña.

El secuestro de la imagen de la Mare de Déu de Núria se produjo porque el franquismo quería utilizar la coronación de la Mare de Déu de Núria como un éxito del régimen. A pesar del éxito del robo por parte de los antifranquistas, la coronación de la imagen se hizo igualmente, pero con una réplica.

Imagen de archivo de la Vall de Núria con el Santuario / Laura Busquets/ ACN

La prensa de la época, nacional e internacional, se hizo eco del secuestro. Mientras que la prensa española hablaba de un robo "sacrílego", la prensa internacional ponía más énfasis en la voluntad de que Franco no interviniera en el nombramiento de obispos en Cataluña.

Finalmente, en 1971 se nombró a Narcís Jubany como arzobispo de Barcelona y Aureli Maria Escarré pudo regresar a Cataluña. Al haber cumplido con lo que se pedía, la imagen de la Mare de Déu de Núria fue devuelta en 1972.

El acto para homenajear a los autores de aquellos hechos será el 9 de julio y contará con la colocación de una placa, diseñada por Domènec Batalla y Manel Daví, en el camino de entrada a Núria, bajo la Cruz de Riba. Por la mañana, se podrá subir al Santuario desde Queralbs, a pie o con el cremallera, y se contará con la presencia de algunos de los protagonistas y familiares. También se subirá hasta el Santuario una réplica de la época original de la Mare de Déu.

El acto, que ya cuenta con más de 150 inscritos, está organizado por la Associació Homenatge al Segrest de la Mare de Déu de Núria, y cuenta con el apoyo de la Unió Excursionista de Vic y el Ayuntamiento de Queralbs. Para financiar el acto también se ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo.