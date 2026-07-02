‘Òh!pera’
Flamenco, electrónica y tradición en el ‘Òh!pera’ 2026
El proyecto del Liceu de nueva creación estrenó tres óperas de pequeño formato apostando por lenguajes muy diferentes y en nuevos escenarios
La quinta edición del proyecto ‘Òh!pera’ del Liceu y del Hub Disseny propuso tres nuevas creaciones contemporáneas que, como es obligado, visitan los límites del género operístico apostando por nuevos lenguajes musicales, innovando en soluciones escénicas y volviendo a ‘microfonar’ el canto. La cosecha 2026 no deparó grandes sorpresas, salvo el cambio de ubicación, trasladándose al Recinte Fabra i Coats, en el corazón de Sant Andreu. Los espacios utilizados son ideales, pero se añoró ese paseo casi mágico por las entrañas del Liceu de las ediciones anteriores.
Arrancó la velada ‘La vida por los cuernos’, con música de Anna Colom, que acertó en las secciones dedicadas al flamenco, pero a la que faltó imaginación en los pasajes líricos. A pesar de que la trama prometía y de que la narración corre con agilidad, sobraron los chispazos de humor pueril del libreto de Pablo Macho Otero. La atmósfera musical, de indudable atractivo gracias a los recursos del flamenco, encontró en el cantaor de dicción pulida Pere Martínez al mejor Teseo imaginable, junto a la eficaz y desaprovechada soprano Aseel Massoud como Fedra. Lo mejor de la puesta en escena de Alexandre Rodríguez recayó en el vestuario y la escenografía de los alumnos de Idep Barcelona.
Rupturista y musicalmente más ácida y punzante, ‘Jo, Núvol’, con partitura de Sergi Puig Serna y libreto de Alicia Kopf, conquistó más que nada por la complejidad del discurso sonoro y por la conseguida concertación de Miquel Massana. Las ideas teatrales de Lucia del Greco no acabaron de convencer a pesar de la impresionante pantalla con la que se contó y de las geniales bailarinas Anna Climent y Glòria García G.
‘Opereta’, con una melódica banda sonora de Arnau Brichs, tradicional y exigente, llena de clímax y de cotidianeidad dramatizada, se pasea por la vida y la muerte de un hombre que agoniza nacido del libreto de Pol Guasch. El montaje de Marc Salicrú, con un gran despliegue de imaginativos medios nacidos en Upc School/Cccb, estuvo defendido con excelencia por la soprano Larraitz Navas, el tenor Héctor Ruiz, el barítono Arnau Segura y un grupo de músicos plenos de talento liderados por Marcel Ortega.
Esta edición de ‘Òh!pera’ dejó ganas de más.
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