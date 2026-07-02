David Sims protagonizará la nueva muestra de la Fundación Marta Ortega en A Coruña

La Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), que lleva el nombre de la presidenta de Inditex, ha informado este jueves de que el espacio del Muelle de Batería, en el puerto de A Coruña, inaugurará la exposición 'The Hamster Becomes The Problem', donde se hará un repaso a la producción fotográfica de David Sims, el narrador visual más influyente de su generación y cuya obra ha supuesto una reinvención constante del lenguaje visual de la moda.

Nacido en Sheffield en 1966, a lo largo de toda su trayectoria David Sims ha hecho gala de una formidable sensibilidad para interpretar los cambios en la cultura contemporánea. Desde el ámbito editorial al publicitario, pasando por su obra más personal, Sims desafía una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda. El británico ha colaborado con los principales diseñadores y revistas de moda, ha expuesto en todo el mundo y su obra está presente en las colecciones de museos como el Victoria and Albert Museum (Londres), el LACMA (Los Ángeles) o la red británica Tate.

Cartel de la exposición 'The Hamster Becomes The Problem', dedicada a la obra del fotógrafo británico David Sims / Fundación MOP

"Posee un profundo conocimiento de la historia de la fotografía y de las diferentes posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en la cultura visual y las plataformas de creación de imágenes", señala la Fundación MOP, que recuerda que "a finales de la década de 1990, cuando empezaba a despuntar como creador, supo percatarse de las profundas implicaciones que la todavía incipiente era digital estaba a punto de revelar", y ese es el punto de partida de esta exposición.

'The Hamster Becomes The Problem' es una invitación personal del propio David Sims a explorar con él su archivo, todas las historias que ha creado y los personajes que las protagonizan, y para conectar así los puntos que conforman una obra inconmensurable que ha tenido una influencia clave en el lenguaje visual de la cultura contemporánea. "Entre la moda y el documental, lo íntimo y lo performativo, lo rebelde y lo tierno, la exposición revela a un artista siempre atento a las nociones cambiantes de identidad, belleza y representación, dotado de una comprensión instintiva de su papel en tanto que creador de imágenes y de una afinada percepción de la sensibilidad de sus públicos", agrega la entidad.

'The Hamster Becomes The Problem' propondrá al visitante una sucesión de espacios interconectados, cada uno de los cuales reflejará un aspecto esencial en el universo visual de Sims, abordando los 35 años de trayectoria del fotógrafo. "David Sims ha entendido siempre que la fotografía va mucho más allá de las imágenes por sí solas. A lo largo de su carrera, sus imágenes han logrado conectar personas, actitudes y movimientos culturales que han definido a sucesivas generaciones, dando lugar a una obra que es, todavía hoy, tan influyente como cuando apareció por primera vez", ha manifestado Marta Ortega, fundadora y presidenta de la Fundación MOP. La entidad añade que en el centro del trabajo de David se puede encontrar una profunda fascinación por la cultura juvenil: su energía, su vulnerabilidad, su creatividad y su capacidad para transformarse.

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'The Hamster Becomes The Problem' se inaugurará en el Centro MOP del Muelle de Batería de A Coruña el 21 de noviembre de 2026 y permanecerá abierta al público hasta el 1 de mayo de 2027.