Coia Valls: "Gaudí no tuvo demasiado en cuenta a las mujeres"

La escritora Coia Valls (Reus, 1960) presentó este pasado martes en la librería Parcir de Manresa su última novela, 'El somni de Gaudí' (Rosa dels Vents), una obra histórica coral que recorre más de un siglo a través de una estirpe familiar ligada a la Sagrada Familia. Con varias mujeres invisibilizadas como epicentro, la historia habla de cinco generaciones marcadas por el amor, la pérdida y el peso de la historia en las que la construcción del templo de Antoni Gaudí las atraviesa.

'El somni de Gaudí' entrelaza dos líneas temporales: la Barcelona de 2026, con una protagonista que quiere rescatar una genealogía emocional, y la Barcelona que vio nacer el templo en 1883, con obreros, artesanos, mecenas y sacerdotes, pero sobre todo con una familia que crece y sufre al ritmo de los andamios. En esta novela, Gaudí aparece no solo como un genio, sino como una presencia que escucha la materia, que discute con la luz y que sostiene una gran obra.

El volumen se adentra en momentos históricos de Barcelona como la electrificación de la ciudad, las revueltas sociales y el anticlericalismo, la fractura social, los cambios institucionales, la Guerra Civil, la posguerra y, más recientemente, la consagración de la basílica de la Sagrada Familia en 2010 y el presente de la construcción y la memoria en 2026. El templo ideado por Antoni Gaudí se convierte en una memoria material: su piedra registra oficios, voces y conflictos sociales.

La memoria es el motor y el hilo conductor del trabajo. El olvido del padre de la protagonista, marcado por la demencia, obliga a poner palabras a los silencios y a reconstruir una identidad familiar hecha de fragmentos. En la rueda de prensa de presentación de la novela, que llegó a las librerías en marzo, Valls explicó que la obra se completa con una ética del tiempo, con la defensa de la lentitud como forma de verdad y de sentido, y con una exploración entre la tensión entre arte y fe.

Como apuntaba la autora, el protagonismo femenino es determinante: desde Anna de Vilanova hasta la narradora contemporánea: "Me interesa mucho dar voz a mujeres invisibilizadas, que no han tenido la relevancia que podrían haber tenido. Gaudí tampoco las tuvo demasiado en cuenta, sino su arquitectura se habría modificado".

Para la autora, estos personajes invisibles tienen "una mirada diferente alrededor de una historia que muchos de nosotros ya conocemos". "Algunas de ellas sostuvieron a la familia cuando los canteros o los constructores desfallecían porque había muchos accidentes, no tenían los medios de seguridad que tenemos ahora y fueron ellas las que tuvieron que trasladar la piedra también". La obra también habla de mujeres que se atrevieron a hacer vidrieras, aunque no quedara firmado.

Fuente: Regió7