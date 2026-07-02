El cine catalán alcanza un nuevo récord en 2025 con 4,5 millones de espectadores

La producción cinematográfica catalana ha alcanzado un nuevo "récord" en 2025, con 124 largometrajes calificados con participación de productoras catalanas, que superaron los 4,5 millones de espectadores en las salas españolas, según el 'Informe sobre la producción de cinema a Catalunya 2025'.

La cifra de 124 filmes --fueron 114 en 2024-- supone un nuevo récord por segundo año consecutivo, un 8,8% más y consolida la tendencia ascendente de producción, en paralelo al incremento de producción en España, informa este jueves la Acadèmia del Cinema Català que celebra esta noche su Festa d'Estiu en el Castell de Montjuïc.

El informe observa una tendencia al alza en la última década en la participación minoritaria de productoras catalanas (20%), mientras que las películas con participación única o mayoritaria representan el 72% del total.

En términos de peso relativo de la producción catalana en el conjunto de España, los filmes de ficción representan el 34% del total, 4 puntos menos que el año anterior, y disminuye también la cuota de los documentales, que pasa del 21% al 19%, mientras que en animación representan el 62,5% de la producción española de este género.

La coproducción continúa siendo la fórmula predominante: de las 124 películas calificadas, 93 fueron coproducciones, entre ellas 47 coproducciones internacionales, un 15% más que el año anterior.

En cuanto a presupuesto, el 58% de las películas analizadas se sitúan en la franja de entre 1 y 4 millones de euros, con 32 títulos, la cifra más elevada de los últimos tres años, y crecen las producciones de presupuesto medio, especialmente en la franja de entre 0,5 y 2 millones de euros, así como un aumento de los filmes con presupuestos de entre 5 y 6 millones.

Un total de 142 productoras catalanas intervinieron en la cosecha de largometrajes, 18 más que el año anterior, mientras que 5 empresas participaron en tres o más títulos de 2025: el 70% de las películas cualificadas contaron con una única productora catalana y se reduce el peso de las obras impulsadas por dos productoras catalanas.

'LOS DOMINGOS'

Las películas catalanas calificadas en 2025 y estrenadas hasta el 31 de mayo de 2026 superaron los 4,5 millones de espectadores en las salas españolas, un 22% que las del año anterior y unas cifras similares a 2022, y se debe al buen comportamiento de las coproducciones internacionales.

La ficción concentra la totalidad del público, mientras que los documentales y los filmes de animación representan el 1,5% de las entradas vendidas: entre los títulos más vistos destacan 'Los domingos' (776.000 espectadores), 'La cena' (624.000), 'Wolfgang' (596.000) y 'Sirat' (470.000), aunque solo las dos últimas cuentan con una participación catalana significativa.

La presencia de mujeres en los principales roles profesionales vinculados a la producción cinematográfica catalana de 2025 confirma la tendencia de caída en la dirección hasta el 28% --7 puntos menos que el año anterior-- y en la producción, que pasa del 38% al 34%, mientras que aumenta la representación en el guión, con el 39%, tres puntos más.

APOYO PÚBLICO

En 2025 ha aumentado un 13,5% el apoyo público al cine catalán: el Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) incrementó un 23% los recursos destinados a la producción catalana, hasta los 13,8 millones de euros, de lo que se beneficiaron 35 películas, 7 más que el año anterior.

También aumentó el apoyo a la promoción del cine en catalán, que superó los 2,5 millones de euros, un 80% más que en 2024, de la que se beneficiaron 45 títulos catalanes.

Por su parte, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (Icaa) elevó un 10,7% la aportación a los filmes con participación catalana, hasta los 34,7 millones de euros, del que se beneficiaron 45 producciones, y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) redujo un 12%, hasta los 3,9 millones de euros, pasando de 36 a 30 títulos apoyados.