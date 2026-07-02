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Bob Odenkirk, protagonista de ‘Better call Saul’, prosigue su carrera en el cine de acción con una mezcla de violencia y comedia negra

La nueva película de Bob Odenkirk, 'Normal', ambientada en la Minnesota de 'Fargo', intenta un thriller violento con comedia negra, pero la acción es inferior a 'Nadie'

Bob Odenkirk y Jess McLeod en la película.

Bob Odenkirk y Jess McLeod en la película. / EPC

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Quim Casas

Quim Casas

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‘Normal’ (2025)

Dirección: Ben Wheatley

Intérpretes: Bob Odenkirk, Lena Headey, Henry Winkler

Estreno: 1/7/2026

Puntuación: * *

‘Normal’ es inferior a ‘Nadie’ y ‘Nadie 2’, las dos películas con las que Bob Odenkirk se ha convertido, contra todo pronóstico, en lo más parecido a un ‘action hero’. Era difícil imaginarlo de esta guisa tras sus excelentes interpretaciones en clave tragicómica en las series ‘Breaking bad’ y ‘Better call Saul’, pero ha sabido darle un inesperado giro a su carrera. Las dos entregas de ‘Nadie’ combinaban mejor que ‘Normal’ el thriller violento con la comedia desenfadada. En ‘Normal’, que parte de un argumento del actor, también productor, el thriller es de ambientación rural –en una Minnesota similar a la de ‘Fargo’– y la comedia pretende ser más negra.

Pero si esto último funciona y depara momentos divertidos, la parte de acción está por debajo de la de ‘Nadie’. Entre otras cosas porque no se maneja bien en este tipo de estilización el británico Ben Wheatley, director que ha hecho de todo y no ha sobresalido aún en nada pese a filmes interesantes como ‘Turistas’. El protagonista se llama Ulises y la ciudad en la que ejerce de sheriff tiene el nombre de Normal. Ni él es homérico ni la localidad es normal: allí opera la ‘yakuza’ y se desencadena un torbellino violento cuya visión no molesta, pero tampoco aporta nada ni a la mixtura genérica ni a la trayectoria de Odenkirk.

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