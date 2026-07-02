Estreno de cine
Bob Odenkirk, protagonista de ‘Better call Saul’, prosigue su carrera en el cine de acción con una mezcla de violencia y comedia negra
La nueva película de Bob Odenkirk, 'Normal', ambientada en la Minnesota de 'Fargo', intenta un thriller violento con comedia negra, pero la acción es inferior a 'Nadie'
‘Normal’ (2025)
Dirección: Ben Wheatley
Intérpretes: Bob Odenkirk, Lena Headey, Henry Winkler
Estreno: 1/7/2026
Puntuación: * *
‘Normal’ es inferior a ‘Nadie’ y ‘Nadie 2’, las dos películas con las que Bob Odenkirk se ha convertido, contra todo pronóstico, en lo más parecido a un ‘action hero’. Era difícil imaginarlo de esta guisa tras sus excelentes interpretaciones en clave tragicómica en las series ‘Breaking bad’ y ‘Better call Saul’, pero ha sabido darle un inesperado giro a su carrera. Las dos entregas de ‘Nadie’ combinaban mejor que ‘Normal’ el thriller violento con la comedia desenfadada. En ‘Normal’, que parte de un argumento del actor, también productor, el thriller es de ambientación rural –en una Minnesota similar a la de ‘Fargo’– y la comedia pretende ser más negra.
Pero si esto último funciona y depara momentos divertidos, la parte de acción está por debajo de la de ‘Nadie’. Entre otras cosas porque no se maneja bien en este tipo de estilización el británico Ben Wheatley, director que ha hecho de todo y no ha sobresalido aún en nada pese a filmes interesantes como ‘Turistas’. El protagonista se llama Ulises y la ciudad en la que ejerce de sheriff tiene el nombre de Normal. Ni él es homérico ni la localidad es normal: allí opera la ‘yakuza’ y se desencadena un torbellino violento cuya visión no molesta, pero tampoco aporta nada ni a la mixtura genérica ni a la trayectoria de Odenkirk.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
- La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
- BEAT, cuatro bestias pardas en algo más que un homenaje a King Crimson en la apertura del Barts Festival
- Los entresijos del crimen de Pioz, un asesinato retransmitido por Whatsapp: 'Te preguntas si tus hijos harían lo mismo
- El anti show de Paz
- En el rodaje de 'La vida Barcelona', la serie aspirante a nueva 'Emily en París
- Smiljan Radić, arquitecto: 'Tengo una oficina con cinco personas. Es la cantidad máxima que puedo administrar sin volverme loco
- El MNAC pide paralizar la devolución de las pinturas de Sijena hasta que Aragón explique cómo y dónde las quiere reinstalar