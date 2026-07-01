Smiljan Radić, arquitecto: "Tengo una oficina con cinco personas. Es la cantidad máxima que puedo administrar sin volverme loco"

En el congreso tienen bastante peso el papel de la arquitectura frente a la crisis climática y la función social de la arquitectura. Su intervención se enmarca dentro del eje temático 'Becoming attuned', que gira en torno a la belleza y la poesía en la arquitectura. ¿Se siente cómodo ahí?

No.. Bueno, no sabía hasta ahora mismo que estaba ahí. Es una irresponsabilidad mía no haberme enterado. Este último tiempo ha sido bastante catastrófico. Que yo esté al tanto de alguna cosa antes era difícil y ahora es más difícil, porque antes era distraído y ahora estoy más distraído todavía. Pero, para decirlo blando, no me interesa mucho si me encajan en un sitio u otro, ni el discurso que me van fabricando. El problema es de los otros más que mío, porque yo hago lo que puedo hacer, lo que gano en los concurso, con los clientes que tengo, con la gente a la que ayudo.

¿Tiempo bastante catastrófico?

Agitado. Sí, agitado vale.

La arquitectura efímera es un poco como el arte bruto al que puso nombre Debuffet

¿Puede explicar su concepto de arquitectura frágil, central en su trabajo?

Es largo. Nació de un archivo fotográfico que empecé a hacer de una serie de construcciones que estaban a las orillas del camino, como tiendas de venta de fruta, pequeñas balsas hechas con plumavit [poliestireno expandido] y ramas de arrayán que pescadores artesanales de Chiloé usan para ir a ver cómo están las redes de choritos [molusco parecido al mejillón] o las 'animitas' que recuerdan a los muertos en accidentes en los caminos. A ese tipo de construcciones en algún momento las llamé construcciones frágiles. No pertenecen a la arquitectura académica. Tampoco pertenecen a una arquitectura vernacular. O sea, no tienen ningún tipo de raigambre histórica. No tienen fundaciones reales físicas, solo están puestas sobre la tierra y el daño es distinto. Generalmente están hechas por una persona que hace lo que puede dentro de sus posibilidades. También generalmente, cuando muere esa persona, esa construcción no se hereda en el futuro. Una característica importante de estas construcciones es que absorben los materiales que están en su alrededor, los reciclan, los reutilizan, los ensamblan. Además, es una arquitectura que trabaja de manera atiborrada. Si hay una gotera, en vez de solucionar la gotera, pone un mueble o un plástico encima y ahí se acabó. Yo no puedo hacer esa arquitectura, sería una impostura. Es un poco como el arte bruto al que puso nombre Debuffet. Pero sí que todas estas características, en algunos proyectos, en cierta medida, se pueden retomar, no en su globalidad, sino como especificidad. Hay grandes sorpresas.

Si coges una monografía mía y no sabes que todo es del mismo arquitecto que está en la carátula, puedes pensar que son diez arquitectos distintos

El fallo del jurado del Premio Pritzker que ha ganado este año expone varias paradojas, o al menos aparentes paradojas de su trabajo: ofrece, por ejemplo, "un punto de entrada casi introspectivo" que se expande a "una resonancia colectiva", reconecta a los individuos "con su origen profundo" a la vez que es "radicalmente experimental", es "sorprendente y enteramente natural". También los textos analíticos sobre su obra remarcan contrastes acentuados. ¿A qué cree que se debe?

Cuando una mujer se pone a tejer, teje y es precioso. Un hombre se pone a bordar, borda y es precioso. Es preciso porque uno entra dentro de un estado en el que no se pregunta mucho qué está haciendo. Yo no creo en la investigación del arquitecto, no hay tiempo. El arquitecto ensaya en la oficina, yo al menos eso hago. Voy ensayando caso a caso con un repertorio que uno tiene en la cabeza, de una manera parecida a la mujer que se pone a tejer y teje y al hombre que se pone a bordar y borda. Ese repertorio es como una gran familia de personajes que podría describir uno a uno y uso a conveniencia, no en su globalidad. El recurso de la paradoja creo que se debe a que intentan conceptualizar algo general, mientras que yo voy haciendo caso a caso con ese repertorio. Quizá la explicación más clara sea que si coges una monografía mía y no sabes que todo es del mismo arquitecto que está en la carátula, puedes pensar que son diez arquitectos haciendo cosas distintas.

En arquitectura, si uno tiene una marca registrada, esa marca muere pronto, a menos que sea un suceso que ya pocas veces se da. Yo necesito flexibilidad

¿La ausencia de rasgos definitorios sería la característica definitoria de su trabajo?

Absolutamente. Y más después de la pandemia. Si uno no tiene cierta flexibilidad intelectual, es muy difícil seguir adelante. En arquitectura, si uno tiene una marca registrada, esa marca muere pronto, a menos que sea un suceso que ya pocas veces se da. Yo necesito flexibilidad para poderme mover en un medio que es líquido.

Smiljan Radić, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, este miércoles / Manu Mitru

¿Qué opinión le merece la espectacularidad en la arquitectura?

Siempre y cuando produzca buena arquitectura, no hay problema. Ahora, en general, espectacularidad es distinto a extrañeza, donde hay un cierto asombro, un cierto frescor. La arquitectura que busca un eslogan, un cliche, tiene más de espectáculo que de espectacular.

¿Cuántas personas forman su equipo?

Cinco.

Quizá sea el Prermio Pritzker con el despacho más pequeño de la historia, en términos de personas.

Me han llegado trabajos, tampoco cientos, que podían rebasar la capacidad de la oficina y me he negado a hacerlos porque esa es la cantidad de personas que yo puedo administrar sin volverme loco. Es un número también que como oficina te permite sortear tiempos difíciles con una cierta flexibilidad.

¿Tiene que ver con un espíritu 'indie' y artesanal?

No, es una cuestión de personalidad más que otra cosa. Solo lo puedo justificar internamente. Yo sé que puedo hacer un edificio bueno de 16.000 metros cuadrados con este equipo, porque lo he hecho, y ahora estoy haciendo en Barcelona uno de 50.000 metros cuadrados, que lo puedo hacer todavía, pero con socios acá en Barcelona. En proyectos afuera la oficina se expande con oficinas asociadas que te dan más capacidad de desarrollar los proyectos.

El nuevo Pabellón Multifuncional abre Fira Montjuïc a la ciudad

Supongo que se refiere a la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones y a la edificación del Pabellón Multifuncional en Fira Monjuïc para el centenario de la Exposición Internacional de 1929. ¿Cuáles son los rasgos más destcados del proyecto?

Si vas a ese sitio ahora, verás un cierre de ese sector hacia la ciudad. La ciudad de alrededor está más bien muerta. El programa de la Fira tiende a construirse una especie de caja donde dentro se exponen cosas y alrededor están los servicios. Esa configuración, que es natural para hacer un pabellón de exposiciones, es lo que provoca una impermeabilidad frente al espacio público y frente a la ciudad. Nosotros invertimos esa manera de mirar y creamos como una especie de paño limpio, abierto a la ciudad, por donde tú vas a pasar. Por otro lado, el proyecto aprieta lo máximo posible su huella en el sitio para dejar la maypr cantidad de espacio público alrededor. La clave es la permeabilidad del nuevo edificio.

Está hablanco del nuevo Pabellón Multifuncional. ¿En cuanto a la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones?

Entre ambos queda la plaza del Univers. También el Palacio de Comunicaciones lo transparentamos hacia la parte de atrás, y en cierta medida hacia la plaza de Espanya.

¿La pasarela elevada conectará ambos edificios?

Unirá ambos edificios en la segunda etapa. Pero también será un artefacto en sí mismo, una especie de plaza a 13 o 14 metros de altura.