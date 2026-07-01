En el rodaje de 'La vida Barcelona', la serie aspirante a nueva 'Emily en París'

'Emily en París' se acabará con su próxima temporada, pero a la vista hay un relevo potencial, 'La vida Barcelona', sobre el camino de (auto)descubrimiento de una joven holandesa en la capital catalana. Con la serie citada al principio comparte, además, a una de sus directoras, Katina Medina Mora, firmante también de episodios de fenómenos del 'streaming' como 'El verano en que me enamoré' o 'Besos, Kitty'.

Para la cineasta mexicano-estadounidense, este nuevo proyecto tiene tanto de 'Emily en París' como de la eternamente influyente 'Girls': "Siempre digo que es un cruce de las dos", nos contaba en abril en un (raro) paréntesis de una jornada de rodaje. "Es sobre la lucha de alguien por encontrar su propia voz; alguien que no, no es cien por cien valiente desde el principio. Pero, a la vez, queríamos contar esa historia de forma más realista, más cruda". Sin que eso signifique renunciar a los colores, el sol y la libertad propios de Barcelona; a un retrato escapista de una ciudad donde muchos sueñan con huir.

Proyecto con base holandesa

En esta comedia dramática romántica, la creativa publicitaria holandesa Donna Storm (Sophie Hilbrand) trama un plan con su hija Julia (Holly Mae Brood) para tratar de paliar una inesperada hemorragia de clientes: la segunda se colará como topo en una agencia barcelonesa, Fuego, para tratar de sabotear su intento de quitarles el trabajo. Para desgracia de su madre, Julia queda fascinada por Fuego y Barcelona y la misión acaba siendo menos importante que la posibilidad de coger vuelo libre. "En la historia hay un secreto, algo que pasó en el pasado, que es lo que hace a Donna tratar de mantener cerca a su hija y no darle ningún espacio", comenta la productora holandesa Rachel van Bommel.

Van Bommel fundó en 2010 Millstreet Films, una productora conocida por buscar el protagonismo femenino en sus equipos e historias. Entre sus títulos más famosos figuran el 'thriller' psicológico 'Placeres mortales', la serie ('Nieuwe buren') rehecha en Reino Unido como 'La pareja de al lado' y, sobre todo, 'Máxima', especie de 'The Crown' de los Países Bajos que caló sorprendentemente entre los jóvenes. "El grupo RTL nos pidió hacer una serie todavía más dirigida al público juvenil y nos propuso que fuera en Barcelona", explica van Bommel. "En Holanda fantaseamos mucho con esta ciudad, sobre todo cuando llueve". Los incentivos fiscales tampoco molestaban, claro. La serie ha sido desarrollada en alianza con el grupo alemán Beta Film y cuenta con el apoyo local de Western Productions, que ayudó a Millstreet a convertir España en Argentina para 'Máxima'.

En Consell de Cent

En este día de rodaje no nos tragamos muchos 'spoilers': lo que vimos fue (una y otra y otra y otra vez) la escena inaugural de la temporada, un flash-forward a la acción del cuarto episodio. Estamos en el Brooklyn Loft de Consell de Cent, un espacio para rodajes y eventos. Hoy… se rueda un evento. Después de que su jefe Alexis (Martiño Rivas) se emborrache por obligación laboral, Julia ha de hacer un discurso en una presentación para VIPs. Él acaba llegando, pero en lugar de sumarse a ella sobre el escenario, como estaba previsto, deja que continúe sola porque lo está haciendo realmente bien. "Y ese es el primer momento en que ella ha conseguido creer en sí misma", apunta van Bommel. "Es aquí cuando empieza a encontrar su propia voz".

Por supuesto, a Julia le intriga Alexis (cuya competitiva hermana, Natalia, está encarnada por Greta Fernández), pero en Barcelona conoce también al bailarín Emilio (el uruguayo Agustín Della Corte), que le enseña a bailar y le muestra los secretos de la ciudad. Su mejor amiga es su colega laboral Lucía (Priscilla Delgado, intensa Angel de 'Euphoria'); comparte con ella y su paisana Jessy (Stephanie van Eer) un apartamento del Eixample donde se oyen diálogos en holandés, español e inglés. El catalán no se usa demasiado en la serie, según nos apuntan.

Directora instalada en BCN

Se hacen avances y las series pueden ser bilingües o, como en este caso, trilingües, pero algunas lenguas siguen sufriendo. Pero el equipo de 'La vida barcelona' incide una otra y vez en lo importante que era la autenticidad cultural y no mostrar una Barcelona estereotipada. Medina Mora comparte las labores de dirección con dos cineastas holandesas: la medio escocesa Charlotte Scott-Wilson, que se encarga de algunas partes en Ámsterdam, y Ayla Spaans, instalada en Barcelona desde hace dos años. Esta última pudo usar su propia experiencia para dar verismo a la producción. "En los Países Bajos, si quieres reunirte con alguien, has de crear un evento en la agenda", dice Spaans. "Sin embargo, aquí tienen un ritmo diferente para las cosas. Nada es definitivo. Todo es mucho más abierto".

Por otro lado, Spaans creía en mostrar una Barcelona más pintoresca que gentrificada. "Ahora mismo todas las cafeterías son iguales: blancas, con plantas verdes y buen café. Queríamos mostrar otra Barcelona y recordar que los lugares con más personalidad deben seguir existiendo". El recorrido incluye también localizaciones tan emblemáticas como el Parc de la Ciutadella, la piscina de Montjuïc y el paseo del Born. "Barcelona está muy viva, es muy única y es encantadora", dice Medina Mora. "Ayer estábamos rodando en el Born y Holly dijo que con ese paisaje ya no hacía falta trabajar; ese ambiente ya lo daba todo. Tener el mar también es fantástico. Hemos visto mucha ficción rodada en Madrid, pero por fin se está empezando a descentralizar".

Julia (Holly Mae Brood) disfruta de Sant Jordi en 'La vida Barcelona' / Millstreet Films/Marina Coenen

Holly se moría de ganas por disfrutar de Sant Jordi solo dos días después: "Rodamos en la calle pero, a la vez, no estoy viendo casi nada. Tengo muchas ganas de estar ahí. Creo que va a ser precioso". Priscilla empezó a conocer la ciudad cuando rodó el narco-'thriller' 'El mal que hacen los hombres', de Ramon Térmens, a principios de la década pasada. "Tuve la oportunidad de descubrirla", dice. "Era realmente joven, así que la experiencia fue distinta, pero nunca he olvidado esos días".

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'La vida Barcelona' debería estrenarse en mayo o junio del 2027 en los Países Bajos y Alemania. De momento no se sabe dónde ni cuándo se verá en España. Seguiremos en sintonía.