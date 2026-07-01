Platform Dalí abre convocatoria de residencias para artistas y científicos en 2027

Platform Dalí, el programa cultural que la Fundación Gala-Salvador Dalí puso en marcha en diciembre de 2025, presenta ‘Què és real?’, una jornada de performances artísticas, instalaciones y charlas que inaugura el primer ciclo temático anual de su programación. Estos encuentros buscan explorar los límites del conocimiento y la imaginación a través del diálogo entre el arte y la ciencia, dando continuidad a la fascinación que Salvador Dalí sentía por los descubrimientos científicos.

El objetivo de Platform Dalí es fomentar la generación de conocimiento, impulsar procesos de experimentación entre arte y ciencia y construir nuevos modelos para la colaboración interdisciplinaria. La iniciativa se inspira en el interés del artista por la ciencia, que lo llevó a explorar ideas como la materia, el tiempo y la vida, y a cuestionar qué es la realidad. Por ello, la plataforma colabora con instituciones científicas como el Barcelona Supercomputing Center, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o el Institut de Ciències del Mar, con las que desarrolla programas de investigación y creación destinados a ampliar los límites de la percepción artística y favorecer el intercambio creativo entre los artistas y científicos.

Mónica Bello, directora de Platform Dalí, ha destacado que tanto el arte como la ciencia tienen un gran impacto en la sociedad, por lo que hay la necesidad de acercar el conocimiento científico a la ciudadanía: “No podemos dejar la ciencia solo en los hombros de la comunidad científica”.

Presentada el pasado diciembre, la iniciativa sigue creciendo este miércoles en la Llotja de Mar de Barcelona, donde se mostrarán, a lo largo de la tarde, los primeros avances en forma de performances artísticas y coloquios científicos para mostrar una faceta "poco explorada desde la literatura científica" sobre la vivencia del artista catalán.

El vínculo entre ambas disciplinas es más cercano de lo que puede parecer, algo que Jordi Mercader, presidente de la Fundación Gala-Salvador Dalí, ha recalcado: “Esta plataforma sirve para que científicos y artistas tengan un punto de convergencia en la creatividad”. El objetivo es poder generar preguntas y dar continuidad a las reflexiones que tuvo Dalí durante su vida a través de ideas y experimentos, dotando la exploración con un valor humanista.

La plataforma también ha comunicado que, a partir del 2 de julio, se abrirá la primera convocatoria de residencians de Platform Dalí, con la que se seleccionarán cinco artistas para que hagan una residencia en uno de los centros científicos colaboradores durante el 2027. Este programa pretende explorar nuevos territorios para la creación y la indagación científica, así como encontrar proyectos que expandan la comprensión de la realidad y abran nuevas formas de imaginar el mundo.

Actualmente, Platform Dalí cuenta con artistas residentes como la mexicana Tania Candiani; el bailaor y coreógrafo sevillano Israel Galván; el sudafricano George Mahashe; Estampa, un colectivo de realizadores, programadores e investigadores; y la artista argelino-británica Lydia Ourahmane, que será la próxima artista invitada de Platform Dalí. Todos ellos están desarrollando proyectos en los ámbitos de las ciencias del mar, la investigación biomédica, el cambio climático, las tecnologías cuánticas, la astronomía, la física y la inteligencia artificial, entre otras disciplinas.

El Espai Platform Dali se abrirá al público con una exposición de los artistas residentes antes de empezar con la programación a partir de otoño de 2026. Posteriormente, las obras de arte surgidas de los programas de residencias y ‘fellowships’ se presentarán en una exposición en 2029.

Mercader ha querido subrayar la importancia de poner a disposición de la sociedad las obras de los artistas, más que buscar la mercantilización: “La fundación juega un rol de mecenas y la plataforma es donde se canalizan estos recursos. Perseguimos más los valores intelectuales que tener una voluntad de comercializar”.

Noticias relacionadas

La jornada continuará durante el resto del día con actividades en La Llotja de Mar como coloquios, ponencias y performances en torno al arte, la ciencia y la realidad.