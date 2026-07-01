El pianista de jazz Iñaki Sandoval, nuevo director del Conservatori del Liceu

Iñaki Sandoval será el nuevo director genral del Conservatori Superior del Liceu en sustitución de Maria Serrat, tras su jubilación y el estallido de un tema de abusos en el centro publicado por El Periódico. Serrat llevaba 27 años al frente de la institución.

Sergi Ferrer Salat, presidente de la Fundación del Consevatori del Liceu, Maria Pilar Fernández Bozal y los vocales Josep Maria Coronas y Manuel Busquets Arrufat así como Víctor Estapé, director académico del centro superior de música, han acudido al acto de presentación.

Natural de Pamplona (1974), Iñaki Sandoval, es uno de los pianistas de jazz más destacados e internacionales de la escena musical española. Graduado en el Berklee College of Music (Boston, EEUU) y en la Universidad de Nevada en Las Vegas (Las Vegas, EEUU), es Doctor en Musicología e Historia del Arte por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Comenzó sus estudios musicales a la temprana edad de 8 años, en su ciudad natal. Una beca del Gobierno de Navarra le permitió trasladarse a Barcelona para completar sus estudios superiores de piano clásico en el Conservatorio del Liceu, e iniciar su formación en el jazz en L’AULA de Música Moderna.

También ha dirigido centros educativos en el extranjero, en Estonia en la Viljandi Culture Academy en la universidsde Tartu y en la School of Music Hong Kong Academy foof Performing Arts.

Posteriormente, gracias también a las becas de Berklee y AIE, viaja a los Estados Unidos, donde realiza sus estudios de Bachelor y Master. Durante su tiempo de formación ha tenido como profesores a pianistas de la talla de JoAnne Brackeen, Stefan Karlsson, Dave Frank, Ray Santisi, Paul Schmeling, Francesc Burrull, Iñaki Salvador y Stanislav Pochekin, entre otros.

Fue alumno del Conservatori, donde se formó como pianista clásico y después fue creador del departamento de jazz y música moderna y decano de los estudios de posgrado. Fue profesor del centro de 2003 al 2015.

Actualmente el conservatori cuenta con 11.500 alumnos, según Sergi Ferrer-Salat, desde las elementales que concentran a la gran mayoría, unos 10.000- hasta la de grado superior, equvalente a la universidad

Su intensa carrera como pianista, tanto a piano solo como con su trío estable junto a Horacio Fumero (contrabajo) y David Xirgu (batería), le ha llevado a realizar conciertos y master class en España, Europa y América.

Ha colaborado con músicos como Eddie Gomez, Billy Hart, Bob Mintzer, Carles Benavent, Marvin Stamm, Tom Warrington, Rudy Aikels, Stefan Karlsson, Sizao Machado, Greg Badolato, Walt Weiskopf, Peer Wyboris, Joan Albert Amargós, David Mengual, Jordi Bonell, Víctor de Diego, Jon Robles, Llibert Fortuny, etc.