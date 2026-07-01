El nombramiento de Maribel López como nueva directora de la Fundació Miró consuma el cambio de guardia en los grandes museos de Barcelona

Era la pieza que faltaba en el nuevo mapa museístico barcelonés, rompecabezas institucional que empieza a resolverse tras los fichajes en los últimos meses de Rosario Peiró en el Museu Picasso y Valentín Roma en el Macba y el nombramiento, esta mismo martes, de Maribel López Zambrana (Barcelona, 1973) como nueva directora de la Fundació Miró de Barcelona. Se consuma así el relevo en los tres museos más importantes de la ciudad —el MNAC, pendiente de su ambicioso proyecto de renovación y del litigio de Sijena— y se empieza a configurar un nuevo ecosistema cultural con direcciones de proximidad, candidatos fogueados en grandes equipamientos y relevos en algunos casos inesperados.

En el caso de López, actual directora de la feria de arte contemporáneo Arco, su llegada a la Fundació Miró coincide con la sorpresiva salida de Marko Daniel, al frente de la institución durante los últimos ocho años y encargado de pilotar los tiempos convulsos de la pandemia, la crisis de ingresos y de público y, más recientemente, la remontada del 50 aniversario. Tanto Daniel como López habían renovado recientemente para seguir al frente de la Miró y Arco, respectivamente, por lo que el movimiento ha generado cierta sorpresa entre los corrillos artísticos.

La incorporación de López, cuarta directora de la Miró tras Daniel (2018-2026), Rosa Maria Malet (1980-2017) y Francesc Vicens (1975-1980), se hará efectiva en octubre de 2026, momento en el que asumirá las direcciones artística y ejecutiva del centro de Montjuïc. A partir de ese momento, su contrato como directora tendrá una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro, con un sueldo de 115.000 euros brutos.

Carrera en el galerismo

A diferencia de Rosario Peiró, responsable del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía antes de ganar el concurso para dirigir el Picasso, y Valentín Roma, vinculado al Macba durante 15 años antes de su abrupta salida en 2015, Maribel López, que ha desarrollado gran parte de su carrera en el galerismo, se estrenará en la Fundació Miró en la alta dirección de un gran equipamiento de artista. En sus deliberaciones, el Patronato ha destacado su solidez así como "su capacidad para liderar y fortalecer proyectos artísticos de alta complejidad, integrando el comisariado, gestión institucional y construcción de redes nacionales e internacionales".

Maribel López, en una imagen de archivo / EFE

Su propuesta se ha impuesto a otras 28 candidaturas presentadas al concurso público internacional que la entidad convocó el 15 de junio y cuya comisión de valoración ha estado formada por, entre otros, por la presidenta y vicepresidenta de la Fundació Miró, Sara Puig y Ana Vallés; el artista Ignasi Aballí; el nieto de Miró Joan Punyet; el director del Reina Sofía, Manuel Segade; el director general del Palau de la Música, Joan Oller; el gerente del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB), Oriol Martí, y el director general del Patrimonio Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs.

Próxima parada, Charlotte Perriand

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, López inició su carrera en Barcelona, donde fue subdirectora de la galería Estrany de la Mota entre 1999 y 2007. Antes de integrarse en la estructura de Arco a las órdenes de Carlos Urroz, dirigió su propia galería en Berlín, Maribel López Gallery, y formó parte de los colectivos de comisariado experimental Creatures y The Office. En marzo de 2019 se convirtió en la directora de Arco, feria a la que estaba vinculada como directora comercial y de programas desde un año antes.

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Como nueva directora de la Fundació Miró, a López corresponderá desplegar el Plan Estratégico 2026-2029, que establece las líneas de desarrollo institucional, y aprovechar la fuerza centrífuga de una etapa marcada por la "madurez organizativa", la ampliación de la red de colaboraciones internacionales y los grandes proyectos expositivos dedicados a rastrear la huella americana de Miró y su relación con Klee, Picasso y Matisse. En el horizonte espera la gran muestra antológica dedicada a Charlotte Perriand, la primera que López inaugurará como nueva directora.