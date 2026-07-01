Cine
Neon estrenará la película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman tras la retirada del proyecto de Amazon Studios
La película, dirigida por Luca Guadagnino, narra el confuso ciclo de despidos y recontrataciones de Sam Altman en OpenAI
Bloomberg
Neon, la distribuidora independiente ganadora del Óscar, ha adquirido los derechos de estreno de Artificial, una próxima película sobre OpenAI Inc. y su director ejecutivo, Sam Altman.
"Esta adquisición subraya el compromiso de Neon de colaborar con cineastas visionarios y llevar cine ambicioso a audiencias de todo el mundo", declaró la compañía en un comunicado el martes.
La película "narra el confuso ciclo de despidos y recontrataciones" de Altman, según la descripción en el sitio web de información cinematográfica IMDb.com. Altman es interpretado por Andrew Garfield, protagonista de El sorprendente Hombre Araña y otras películas.
Artificial, dirigida por Luca Guadagnino, iba a ser distribuida originalmente en cines por el estudio Metro-Goldwyn-Mayer de Amazon.com Inc. Amazon retiró la película a principios de junio y comenzó a proyectarla para posibles compradores. En febrero, Amazon acordó una inversión de 50 mil millones de dólares en OpenAI.
«Sentimos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de una larga relación que esperamos continuar», declaró Amazon en un comunicado a principios de este mes.
La filmografía de Guadagnino incluye Challengers y After the Hunt, ambas distribuidas por Amazon MGM. After the Hunt, estrenada el año pasado, no tuvo el éxito esperado en taquilla.
Neon, fundada en 2017 por los ejecutivos de la industria Tom Quinn y Tim League, ha cosechado éxitos en los últimos años con títulos innovadores como Anora, de Sean Baker, ganadora del Óscar a la mejor película en la ceremonia del año pasado, y Parasite, de Bong Joon Ho, la primera película de habla no inglesa en ganar el Óscar a la mejor película.
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