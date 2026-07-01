Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gigafactoría IACEOEJoan LaportaAticcoPederastaBarcelonaPapuTour de Francia 2026
instagramlinkedin

Cine

Neon estrenará la película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman tras la retirada del proyecto de Amazon Studios

La película, dirigida por Luca Guadagnino, narra el confuso ciclo de despidos y recontrataciones de Sam Altman en OpenAI

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk,

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk, / David Paul Morris / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bloomberg

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Neon, la distribuidora independiente ganadora del Óscar, ha adquirido los derechos de estreno de Artificial, una próxima película sobre OpenAI Inc. y su director ejecutivo, Sam Altman.

"Esta adquisición subraya el compromiso de Neon de colaborar con cineastas visionarios y llevar cine ambicioso a audiencias de todo el mundo", declaró la compañía en un comunicado el martes.

La película "narra el confuso ciclo de despidos y recontrataciones" de Altman, según la descripción en el sitio web de información cinematográfica IMDb.com. Altman es interpretado por Andrew Garfield, protagonista de El sorprendente Hombre Araña y otras películas.

Artificial, dirigida por Luca Guadagnino, iba a ser distribuida originalmente en cines por el estudio Metro-Goldwyn-Mayer de Amazon.com Inc. Amazon retiró la película a principios de junio y comenzó a proyectarla para posibles compradores. En febrero, Amazon acordó una inversión de 50 mil millones de dólares en OpenAI.

«Sentimos el mayor respeto y admiración por Luca Guadagnino como cineasta galardonado, además de una larga relación que esperamos continuar», declaró Amazon en un comunicado a principios de este mes.

La filmografía de Guadagnino incluye Challengers y After the Hunt, ambas distribuidas por Amazon MGM. After the Hunt, estrenada el año pasado, no tuvo el éxito esperado en taquilla.

Noticias relacionadas y más

Neon, fundada en 2017 por los ejecutivos de la industria Tom Quinn y Tim League, ha cosechado éxitos en los últimos años con títulos innovadores como Anora, de Sean Baker, ganadora del Óscar a la mejor película en la ceremonia del año pasado, y Parasite, de Bong Joon Ho, la primera película de habla no inglesa en ganar el Óscar a la mejor película.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cadena de televisión que impulsa José Miguel Contreras será 'una factoría' de contenidos 'moderna' para competir con Cuatro y LaSexta
  2. Muere el periodista de Antena 3 Gabriel Relaño
  3. Alejandro Sanz confía en sus clásicos para encender el RCDE Stadium de Cornellà
  4. BEAT, cuatro bestias pardas en algo más que un homenaje a King Crimson en la apertura del Barts Festival
  5. El anti show de Paz
  6. Congreso Mundial de Arquitectos: 'Lo primero que tenemos que hacer es sacar a los humanos del centro de la arquitectura
  7. Sandra Bestraten, decana del COAC: 'Igual que se confió en los médicos en pandemia, los arquitectos pedimos confianza para solucionar la crisis de la vivienda
  8. Muere a los 54 años la actriz y presentadora argentina Ernestina Pais, tras ser arrollado su coche por un tren

Neon estrenará la película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman tras la retirada del proyecto de Amazon Studios

Neon estrenará la película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman tras la retirada del proyecto de Amazon Studios

Dora García resignifica la resurrección en el proyecto 'Extramuros' del Museu Tàpies

Dora García resignifica la resurrección en el proyecto 'Extramuros' del Museu Tàpies

Muere Manuel Arjona, uno de los miembros originales de Locomía, a los 58 años

Muere Manuel Arjona, uno de los miembros originales de Locomía, a los 58 años

Iñaki Sandoval, nuevo director general del Conservatori: "Tolerancia cero y transparencia ante actitudes inadecuadas"

Iñaki Sandoval, nuevo director general del Conservatori: "Tolerancia cero y transparencia ante actitudes inadecuadas"

Platform Dalí abre convocatoria de residencias para artistas y científicos en 2027

Platform Dalí abre convocatoria de residencias para artistas y científicos en 2027

Francia propone que los operadores de IA paguen una 'tasa por derechos de autor' para garantizar "un ingreso mínimo"

Francia propone que los operadores de IA paguen una 'tasa por derechos de autor' para garantizar "un ingreso mínimo"

El nombramiento de Maribel López como nueva directora de la Fundació Miró consuma el cambio de guardia en los grandes museos de Barcelona

El nombramiento de Maribel López como nueva directora de la Fundació Miró consuma el cambio de guardia en los grandes museos de Barcelona

El Jincho, absuelto de agresión sexual a una menor

El Jincho, absuelto de agresión sexual a una menor