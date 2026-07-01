El MNAC pide paralizar la devolución de las pinturas de Sijena hasta que Aragón explique cómo y dónde las quiere reinstalar

Hasta 735 levantamientos dinámicos localizados tanto en la policromía original como en las reintegraciones de Gudiol y en la unión entre las dos técnicas pictóricas han identificado los técnicos en las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sijena que se exhiben en el MNAC. También otros 146 levantamientos estáticos susceptibles de pérdidas de policromía en caso de vibraciones y una "pérdida drástica" de la resistencia mecánica de las telas sobre las que están montadas las pinturas. "Esto significa que, por sí solas y sin los soportes actuales de madera, no bastarían para mantener la forma y la rigidez de las pinturas", puede leerse en el informe de evaluación de riesgos relativos al cambio de ubicación que el museo barcelonés ha remitido al Juzgado de Huesca.

Se trata de una de las medidas establecidas en el calendario de trabajo que la justicia fijó para el MNAC y que la institución ha aprovechado para evidenciar, una vez más, que los riesgos en todos los estadios de la operación son tan elevados como críticos. "El MNAC, que tiene amplia experiencia en el traslado de obras de arte (...) no tiene capacidad para llevar a cabo un operativo de esta envergadura y complejidad en el marco de las exigencias actuales en materia de conservación del patrimonio cultural", insisten desde el museo en un escrito presentado este miércoles ante el tribunal.

En él, además de reiterar la "incapacidad técnica para realizar el traslado en condiciones exigibles y garantizando la integridad de las pinturas", el museo pide a la jueza que se suspenda el plazo de 56 semanas fijado para la devolución hasta que Aragón no proporcione al MNAC la información relativa a la descarga, desembalaje y reinstalación de las obras. O, lo que es lo mismo, explique dónde y cómo se van a colocar las pinturas murales una vez estén de vuelta en Sijena. Alega el MNAC que, sin esta información, no puede avanzar en el cumplimiento de la sentencia.

Informe incompleto

En este sentido, el museo subraya que el informe de riesgos remitido y que identifica más de 70 acciones potencialmente dañinas entre roces, vibraciones, cambios de temperatura, y humedades está necesariamente incompleto, ya que no contempla información de la parte ejecutante. "Una visión sesgada, como la que nos vemos obligados a reflejar en este informe, puede conllevar que la toma de decisiones pueda resultar contraproducente o incluso incrementar considerablemente el riesgo de deterioro", alertan desde la institución catalana.

"El MNAC no puede licitar el encargo para la elaboración del proyecto técnico para el cumplimiento de la sentencia si el Informe de Evaluación de Riesgos no está completo", arguye el museo. La fijación temporal o permanente de la capa pictórica o el grado de despiece de las pinturas son algunas de las decisiones que, defiende el MNAC, no se pueden tomar sin tener en cuenta la información de destino.

Además, las fases de acondicionamiento y desmontaje tienen, según los técnicos del museo, un riesgo crítico que consideran "inasumible e inaceptable" en tanto que pueden producirse desde desprendimientos en zonas críticas y pérdidas del material original hasta cambios dimensionales, levantamientos fruto de la formación de nuevos compuestos químicos y aparición de nuevas grietas. En el informe se detallan daños concretos como la deformación de los soportes durante la manipulación de las obras, pérdida de estratos pictóricos al instalar los andamios y cambios tensionales por unas condiciones ambientales adversas. Por todo ello, el MNAC también pide a la jueza que la evaluación de riesgos que ha presentado cuente con la validación de un comité de expertos "del más alto prestigio".

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En paralelo, el museo barcelonés ha notificado por carta al gobierno de Aragón que el próximo 6 de julio comenzará al traslado de las pinturas profanas de Sijena. "Es necesario que una autoridad pública aragonesa supervise esos trabajos y autorice también la forma de llevarlos a cabo", ha apuntado la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, que también ha reclamado que técnicos del Gobierno de Aragón puedan desplazarse al MNAC para comprobar sobre el terreno las condiciones del desmontaje.