El MNAC iniciará el traslado de las obras profanas de Sijena el 6 de julio

La consejera de Cultura de Aragón, Mar Vaquero, ha informado de que el Ejecutivo regional recibió la semana pasada una carta del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) en la que informaba de que comenzará al traslado de las obras profanas de Sijena este mes e iniciará el proceso de desmontaje este próximo lunes 6 de julio. Vaquero, quien ha visitado este miércoles el Monasterio de Sijena, ha reclamado que el ejecutivo autonómico supervise y autorice el desmontaje y traslado de las obras profanas al cenobio antes de que estas abandonen el MNAC.

Según la vicepresidenta, la decisión les ha sorprendido por la "premura" y porque el centro de arte catalán "desconoce" que es necesario llevar a cabo una intervención administrativa que corresponde a Aragón, al tratarse de bienes que componen el patrimonio cultural de la comunidad aragonesa. La consejera ha señalado que el ejecutivo autonómico ha respondido a esa misiva exigiendo el envío del proyecto técnico de desmontaje y transporte.

El objetivo es que la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, órgano competente, pueda evaluarlo y autorizar tanto el procedimiento como la manipulación de las obras para garantizar su traslado en las condiciones óptimas e incluso ha propuesto el traslado de técnicos al MNAC para supervisar el proceso.

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La vicepresidenta aragonesa ha asegurado sentirse satisfecha porque considera que el regreso de las obras profanas y el cumplimiento de las sentencias judiciales parecen acercarse, aunque ha insistido en que todos los procesos deben desarrollarse "con toda la seguridad posible y las máximas garantías de conservación".