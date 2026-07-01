El mayor In-Edit Empordà homenajea a Frank Scheffer y Paquito D'Rivera

La muestra de cine y documental musical del Festival Torroella de Montgrí, el In-Èdit Empordà, inicia este miércoles su tercera edición, en la que sigue dando pasos adelante con la creación de un nuevo Premio Internacional, dotado con 3.000 euros, y la proyección de 12 documentales, cuatro más que el pasado verano. Este año, la muestra dedicará una retrospectiva al cineasta neerlandés Frank Scheffer, gran figura del documental musical europeo, del que se proyectarán cinco obras. Además, el In-Èdit irá acompañado de actuaciones musicales de prestigio con la presencia del cubano Paquito D'Rivera, que estrena documental, Maria Arnal, Kinan Azmeh, Itamar Golan y Robert Lakatos.

Todo ello hace de esta la mayor edición que ha programado hasta ahora el festival, que se alargará desde este miércoles hasta el 19 de agosto. "Vivimos en una época en la que todo pasa muy rápido, y el documental nos ofrece la posibilidad de detenernos, escuchar y comprender mejor a los artistas y sus obras. Queremos que cada proyección sea una experiencia compartida, donde el cine, la música y la conversación dialoguen con el público", explica la directora del Festival de Torroella, Montse Faura.

Scheffer, protagonista

Frank Scheffer será el protagonista del In-Edit, que dedicará cinco proyecciones a su obra. La retrospectiva repasará las tres décadas de trayectoria del cineasta, célebre para sumergirse en los universos creativos de los artistas que retrata. La muestra ha programado algunas de sus principales creaciones, como Conducting Mahler, en las que algunos directores explican cómo se han aproximado al gran compositor; How to Get Out of the Cage, dedicado al compositor vanguardista John Cage; Gozaran – Time Passing, sobre la memoria y el paso del tiempo a través de la música; e Inner Landscape, reflexión sobre el proceso creativo y la identidad artística.

El 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar previsto, Scheffer estará en Torroella presentando a Half Moon, dedicada al clarinetista y compositor sirio Kinan Azmeh, que también actuará en el marco del In-Edit.

La inauguración tendrá lugar el miércoles 1 de julio con la proyección de Monk in pieces, sobre la compositora y performer estadounidense Meredith Monk. La cantante Maria Arnal hará parte del estreno con una meditación sónica vinculada al artista vanguardista en el Museo Palau Solterra de la Fundación Vila Casas antes de la proyección, que tendrá lugar, como todas, en el Cine Montgrí.

Otra gran jornada será la protagonizada por el músico cubano Paquito D´Rivera, que presentará en la muestra Paquito D´Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall. El documental cuenta la historia del saxofonista y clarinetista ganador de 17 premios Grammy y Latin Grammy. Siempre con su humor característico, D'Rivera se acompaña del pianista Chucho Valdés o el violonchelista Yo-Yo Ma en el filme. El cubano estará presente en Torroella ofreciendo un recorrido por el Palau Solterra y un concierto antes de la proyección, sobre la que se hará un coloquio con su director, Juan Mandelbaum.

El In-Èdit también ofrecerá el preestreno mundial de Yuja, dedicado a Yuja Wang, uno de los principales pianistas clásicos actuales, con el que se cerrará el festival el 19 de agosto. También se proyectarán obras dedicadas al compositor brasileño Hermeto Pascoal, el violinista y pedagogo Ivry Gitlis, o la formación Ensemble Modern, así como una reinterpretación del Fidelio de Beethoven con personas sordas de Venezuela.

La apuesta por seguir creciendo que hace la muestra queda patente con la creación del Premio Internacional In-Edit Empordà, dotado con 3.000 euros. Carlos Ríos, director del D Festival Internacional de Cine de Barcelona y vicepresidente de la Academia del Cine Catalán, preside un jurado integrado por la crítica y escritora Imma Merino, la fotógrafa y cineasta Helena Roig, y el proyeccionista del Cine Montgrí Albert Cruset. El In-Edit Empordà está vinculado a la red del Festival In-Edit, nacido en Barcelona en 2003, y también presente en Gijón, Brasil, Chile, Uruguay, México y Colombia.

Fuente: Diari de Girona