Los libros de fantasía, romance y 'dark romance' que no te puedes perder este julio

Mientras 'Murdoku' sigue en lo alto de la lista de los libros más vendidos semana tras semana, el mundo editorial no para (aún) y este julio vuelven las esperadas novedades literarias para los lectores de 'young adult'. El catálogo, que viene bien cargado desde principios de mes, plantea una gran apuesta por las autoras internacionales con renombre como Carissa Broadbent, que vuelve el 1 de julio con la fantasía épica con romance 'Hija de ningún mundo' (Planeta) en la que resalta la resiliencia, la esperanza y el amor en un mundo al borde de la guerra. Y la seguirá el mismo día Sasha Sloan con 'Bajo las Ruinas' (Crossbooks), una fantasía juvenil con mucha magia prohibida y un triángulo amoroso.

Novelas de Carissa Broadbent y Sasha E. Sloan / EPC

En la misma línea, la distopía oscura 'Storm Breaker' (Alfaguara) de Nisha J. Tuli planteará el 2 de julio un nuevo escenario con pruebas brutales, alianzas flexibles y un secreto que podría costarle la vida a la protagonista; mientras que el 6 de julio Hidra apostará por 'Hijos del zodiaco' de Katie Zhao para acercar el horóscopo chino con una historia fantástica relacionada con un internado secreto de Manhattan.

Además, el 8 de julio llegará la esperada segunda parte del 'romantasy' de Rachel Schneider, 'Light Wielder' (Crossbooks); y a finales de mes (el día 22) Minotauro publica 'El espacio entre nosotros' de Kalie Reid, un 'romantasy' gótico que mezcla 'enemies to lovers', 'slow burn' y magia en un original mundo gobernado desde las sombras en el que hay una magia prohibida que manipula la memoria.

Portada de las novelas fantásticas y distópicas que se publican en julio de 2026 / EPC

Romance

Con la fantasía bien aparcada, las novelas de romance son de las favoritas para pasar el verano. Y las encargadas de abrir el mes son 'Cada maldito segundo' (Planeta, 1 de julio), el cierre de la bilogía de Alexandra Roma ambientada en el mundo de la interpretación; 'Escribiendo con fuego' (Grijalbo, 2 de julio) de S.J. García en el que narra la historia entre una escritora en busca de inspiración y un bombero con muy mala suerte en el amor; o 'Mi amor entre páginas' (Contraluz, 2 de julio), el romance de Kirsty Greenwood en el que una auto cuya vida profesional (y personal) se ha visto perjudicada desde que no tiene pareja.

Novelas románticas de Alexandra Roma, S. J. García y Kirsty Greenwood / EPC

La seguirán 'El amor y otras malas decisiones' (Nube de tinta, 2 de julio), novela en la que Mireia Cosano retrata bajo una mirada humorística las consecuencias de dejarlo todo por amor; 'Una tormenta perfecta' (Ediciones B, 9 de julio) de Carley Fortune, en la que dejan plantada a la protagonista el día de su boda y un amigo lejano la ayuda en un viaje que lo cambia todo; y 'Bajo control' (Grijalbo, 16 de julio) de Chelsea Curto, una emocionante historia entre dos polos opuestos que deberán fingir estar casados.

Novelas románticas de Mireia Cosano, Carley Fortune y Chelsea Curto / EPC

Y, para aquellos lectores que prefieran un romance oscuro (o 'dark romance'), caracterizado por su moralidad cuestionable y conductas no aplicables en el día a día, Alfaguara publica el 2 de julio 'Games (Sin límites)' de Anna Maria Volkova, un juego de deseos prohibidos en el que la línea entre el placer y el dolor se desvanece; y el 7 de julio será el turno de Hannah Harp, autora que en 'A la caza del cazador' (Sombras) relata una historia paranormal en la que un cazador criado por una secta sanguinaria decide rebelarse cuando descubre que su hermana está destinada a ser sacrificada.