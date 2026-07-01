Arte
El ladrón del Sorolla de Sevilla confiesa: "Lo cogí por el marco, no por la pintura"
El turista que se llevó el lienzo del pintor valenciano descubrió su valor gracias a una aplicación de IA: "¡Coño, si este cuadro es bueno!"
Voro Contreras / Europa Press
El cuadro de Joaquín Sorolla que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ha sido recuperado después de que el hombre que se lo llevó se presentara ante la Policía Nacional al conocer la denuncia interpuesta por la familia propietaria. Según explicó, desconocía que se trataba de una obra del pintor valenciano.
“Lo cogí porque me gustó mucho el marco, no por la pintura. Cogí el cuadro y lo subí a mi habitación”, afirmó en declaraciones a Radio Sevilla. El hombre, que se identificó como Andrés, es un murciano que pasaba unos días de vacaciones en la capital hispalense cuando encontró el lienzo.
Según relató, fue capaz de identificar la obra gracias a una aplicación de inteligencia artificial instalada en su teléfono móvil. “Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: ‘¡Coño, si este cuadro es bueno!’”, explicó. Tras conocer que la familia había denunciado la desaparición de la pieza, decidió ponerse en contacto con la Policía. “Entonces llamé para decir que el cuadro lo tenía yo”, añadió.
La desaparición se produjo el pasado sábado, cuando la familia propietaria dejó el cuadro junto a la puerta de un garaje. Según fuentes del caso, los dueños se disponían a salir de vacaciones y pretendían llevarse la obra consigo. Sin embargo, tras apoyar la pintura en la acera para cargar el vehículo, emprendieron el viaje sin recogerla. Minutos después, un hombre se llevó el cuadro.
La pintura, de pequeño tamaño, representa dos barcos en una playa. Está enmarcada en madera barnizada y tiene un paspartú de color blanco. Según el Diario de Sevilla, el cuadro tiene un elevado valor sentimental para sus dueños, que tenían esta obra del célebre pintor valenciano desde hace muchos años. Además, la pintura está dedicada a esta familia sevillana por el autor, que también incluyó en ella su firma.
De hecho, el propietario, que es un familiar de las personas a las que se lo sustrajeron, se lo llevaba siempre consigo durante sus vacaciones. Por eso lo habían sacado para cargarlo en el coche el pasado sábado.
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Fuente: Levante - EMV
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