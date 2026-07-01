El Grec y la Sagrada Família abren las inscripciones para el concierto gratuito de Maria Arnal, Lídia Pujol y el Cor Cererols

A partir de hoy 1 de julio, a las 10 h, se abre el período de inscripción para asistir al concierto Arrels de llum, una propuesta artística singular que tendrá lugar el próximo 17 de julio a las 22 h en el interior del templo, organizada por el Grec Festival de Barcelona y la Basílica de la Sagrada Familia. El acceso al concierto será gratuito mediante sorteo, y los interesados podrán registrarse hasta el 5 de julio a las 21 h a través de los canales oficiales del festival y de la basílica.

El proyecto Arrels de llum nace de la colaboración entre el Grec y la Sagrada Família en un año cargado de simbolismo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y el quincuagésimo aniversario del Grec Festival Barcelona. En este contexto, Raíces de luz se presenta como una experiencia cultural que conecta patrimonio, música y espiritualidad dentro de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, poniendo en relación la creación contemporánea con el universo estético y conceptual de Gaudí.

La propuesta reúne al Cor Cererols, dirigido por Marc Díaz, con las voces de Lídia Pujol y Maria Arnal en un recorrido musical que atraviesa siete siglos de historia, del siglo XIV hasta el XXI. El concierto articula un diálogo entre tradición y contemporaneidad a partir de conceptos como la naturaleza, la luz y la espiritualidad, elementos centrales tanto en la obra de Gaudí como en la identidad cultural del país, y se despliega como una experiencia sonora concebida específicamente para el espacio de la basílica.

Las personas interesadas pueden inscribirse en el sorteo de entradas a través de las webs y redes sociales del Grec Festival de Barcelona y de la Sagrada Família. En un proceso abierto y gratuito, se pondrán a disposición de la ciudadanía más de 750 entradas dobles.