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El 17 de julio

El Grec y la Sagrada Família abren las inscripciones para el concierto gratuito de Maria Arnal, Lídia Pujol y el Cor Cererols

La propuesta artística, organizada por el Grec Festival de Barcelona y la Basílica de la Sagrada Familia, permitirá el acceso gratuito mediante sorteo de más de 750 entradas dobles

La Sala Crucero, en el interior de la torre de Jesús de la Sagrada Família.

La Sala Crucero, en el interior de la torre de Jesús de la Sagrada Família. / Ferran Nadeu / EPC

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A partir de hoy 1 de julio, a las 10 h, se abre el período de inscripción para asistir al concierto Arrels de llum, una propuesta artística singular que tendrá lugar el próximo 17 de julio a las 22 h en el interior del templo, organizada por el Grec Festival de Barcelona y la Basílica de la Sagrada Familia. El acceso al concierto será gratuito mediante sorteo, y los interesados podrán registrarse hasta el 5 de julio a las 21 h a través de los canales oficiales del festival y de la basílica.

El proyecto Arrels de llum nace de la colaboración entre el Grec y la Sagrada Família en un año cargado de simbolismo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y el quincuagésimo aniversario del Grec Festival Barcelona. En este contexto, Raíces de luz se presenta como una experiencia cultural que conecta patrimonio, música y espiritualidad dentro de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, poniendo en relación la creación contemporánea con el universo estético y conceptual de Gaudí.

La propuesta reúne al Cor Cererols, dirigido por Marc Díaz, con las voces de Lídia Pujol y Maria Arnal en un recorrido musical que atraviesa siete siglos de historia, del siglo XIV hasta el XXI. El concierto articula un diálogo entre tradición y contemporaneidad a partir de conceptos como la naturaleza, la luz y la espiritualidad, elementos centrales tanto en la obra de Gaudí como en la identidad cultural del país, y se despliega como una experiencia sonora concebida específicamente para el espacio de la basílica.

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Las personas interesadas pueden inscribirse en el sorteo de entradas a través de las webs y redes sociales del Grec Festival de Barcelona y de la Sagrada Família. En un proceso abierto y gratuito, se pondrán a disposición de la ciudadanía más de 750 entradas dobles.

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