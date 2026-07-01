Francia propone que los operadores de IA paguen una 'tasa por derechos de autor' para garantizar "un ingreso mínimo"

Un informe de la Asamblea Nacional, publicado el miércoles, solicita una contribución obligatoria de los proveedores de inteligencia artificial (IA), que se redistribuiría entre los autores para garantizarles "un ingreso mínimo" y, al mismo tiempo, preservar su derecho a recibir una compensación por el uso de sus obras.

Entre 26 recomendaciones, el documento aboga por "la creación de una contribución (...) cuyos ingresos se redistribuirían entre los autores (...) y financiarían iniciativas de interés general para apoyar el trabajo creativo y las profesiones afectadas por la IA".

El informe, redactado por la diputada macronista Céline Calvez, no especifica los ingresos de esta contribución, pero indica que "cualquier proveedor de IA" estaría sujeto a ella una vez que alcance un determinado umbral de ingresos en Francia.

Ninguna de las principales empresas de IA, incluidas OpenAI y Mistral, quiso hacer comentarios a la AFP sobre esta propuesta, pero Céline Calvez prevé que el sector ejercerá presión para impedir su implementación.

«Cuando se propone una idea para una contribución, no se espera una acogida entusiasta», admitió la diputada en rueda de prensa, al tiempo que defendía la necesidad de mitigar el impacto de la IA en el sector cultural.

«Si no tenemos cuidado, no solo cortaremos una rama, sino la raíz de una industria cultural y creativa que genera 100.000 millones de euros en ingresos en Francia», argumentó.

Según el informe, esta contribución a tanto alzado impediría a los proveedores de IA utilizar obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento o la compensación de los titulares de los derechos.

«La contribución no constituye autorización, inmunidad ni extinción de reclamaciones, y deja intactos los derechos que los titulares de derechos derivan del código de propiedad intelectual», afirma el informe, en un momento en que los proveedores de IA utilizan masivamente contenido protegido por derechos de autor para entrenar sus modelos.

Sin embargo, según el informe, las empresas de IA que firmen acuerdos con los titulares de derechos estarían exentas de una parte de esta contribución, con el fin de «incentivarlas» a negociar, dada su actual «demostrable mala fe».

Para abordar la asimetría de recursos entre los gigantes tecnológicos y los titulares de derechos, el informe propone la creación de un registro europeo que incluya cláusulas de exclusión voluntaria mediante las cuales los creadores se nieguen expresamente a que sus obras sean utilizadas por la IA, un mecanismo que actualmente resulta ineficaz.

El informe también propone continuar el examen parlamentario del proyecto de ley que introduce la presunción de uso de contenido cultural por parte de las empresas de IA. Este proyecto de ley, aprobado por el Senado y rechazado por la industria, no pudo ser examinado por la Asamblea Nacional debido a limitaciones de tiempo y a las numerosas enmiendas presentadas por el bando del presidente.

Noticias relacionadas

Este proyecto de ley no constituye una nueva medida regulatoria, sino que tiene como único objetivo ayudar a los titulares de derechos a demostrar el uso de su contenido protegido, sostiene el informe.