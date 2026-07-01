El Festival de Mérida arranca este viernes con el ballet 'Spartacus' protagonizado por Miguel Ángel Muñoz

La 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida arranca este próximo viernes, día 3, con el estreno del espectáculo teatral y de ballet 'Spartacus', a cargo de Düsseldorf Ballet Theater y con la participación del actor Miguel Ángel Muñoz (que se estrena en el certamen) y del bailarín Igor Person.

El espectáculo refleja el viaje emocional del "héroe" Espartaco en un momento en el que se encuentra "entre la vida y la muerte" y revive todas las inseguridades, contradicciones, miedos y pecados de su vida, según ha explicado la responsable de la dramaturgia del montaje, Ana Graciani, durante la presentación este miércoles en Mérida del estreno.

El amor, la libertad y la lucha contra Roma también tendrán cabida en un montaje que podrá disfrutarse a las 22,45 horas desde este viernes, día 3, y hasta el domingo 5 de julio en el Teatro Romano de la capital extremeña.

Así, 'Spartacus' "nace de la emoción" y cuenta la vida del legendario esclavo rebelde "desde el punto de vista humano", y en un momento en el que "el miedo a marcharse" aparece, ha explicado a su vez la directora artística del montaje, María Graciani, quien ha adelantado --sin desvelarlo-- que la obra plantea "algo diferente" a lo que habitualmente ofrece el ballet.

Además, las composiciones originales de Tuti Fernández acompañan el mundo interior del protagonista, mientras las grandes obras sinfónicas de Mussorgsky, Rajmáninov, Saint-Saëns, Borodín y Chaikovski dan forma sonora a sus recuerdos, sueños y fantasmas.

También, para dar vida a 'Spartacus', el actor Miguel Ángel Muñoz --con vinculación de su 'Tata' con Mérida-- debuta en el Festival de Teatro de la capital extremeña "muy emocionado", con la "piel de gallina".

Lo hará también coincidiendo con el elemento vital "mágico" de celebrar su cumpleaños uno de los días en los que estará en escena en el Teatro Romano para dar vida a un papel "importante" y "especial" que funde teatro y danza "desde la emoción".

Será así, según ha indicado Muñoz, un "super-espectáculo" que afronta con "pasión" y "emoción", con cerca de una veintena de bailarines en el escenario, y para el que ha reconocido que espera estar "a la altura".

Por su parte, como responsable de la coreografía, Peter Agardi, ha valorado el elenco internacional de bailarines que actuarán en el Teatro Romano, y que mezclarán danza clásica con un "toque contemporáneo".

Mientras, Tuti Fernández, responsable de la dirección musical, ha remarcado que la música reflejará la "potencia" de Espartaco viendo "pasar toda su vida" durante el espectáculo.

A su vez, en la presentación de 'Spartacus', el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha explicado que la edición de este año del certamen ha sido elaborada con la pretensión del que "todo el público goce".

Se tratará, de este modo, de una 72ª edición del festival emeritense que "va a emocionar" a través de la danza, la música, la comedia, o la mezcla de tragedia con flamenco, que espera permitan el "deleite" del público nacional e internacional.

En cuanto a 'Spartacus', con la que se abre este año el certamen, Cimarro ha remarcado que planteará un "conflicto íntimo" de un hombre "convertido en leyenda", y con una mirada contemporánea de un "mito".

Además, permitirá el debut "por la puerta grande" en el Festival de Mérida del actor Miguel Ángel Muñoz, al que le une una "maravillosa historia" con la ciudad.

De su lado, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto, ha valorado la oportunidad que el Festival de Mérida ofrece de "escuchar a los clásicos y seguir aprendiendo de ellos", en ocasiones incluso desde la "rabiosa actualidad".

En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir ampliando la "herencia" de un certamen en el que "hay que disfrutar en el presente y proyectar hacia el futuro"; y ha transmitido el "saludo cariñoso" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y del consejero de Cultura, Laureano León, de cara a una 72ª edición del Festival de Mérida que será "la mejor".

A su vez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, ha defendido que la programación de este año del Festival de Teatro volverá a situar a la capital extremeña como "punto de encuentro" de la cultura, y donde "los clásicos se viven en el presente".

"Mérida es sin duda la gran capital de la escena de España", ha espetado Vélez, quien ha defendido la programación "rica" y "diversa" que la ciudad ofrece en verano con el festival y durante todo el año en enclaves también como el Teatro María Luisa, entre otros, para ofrecer una experiencia "única" en la que los emeritenses son, ha dicho, sus "custodios".