Una exposición muestra cómo Mataró fue el “laboratorio” de Gaudí en sus inicios profesionales

En el marco de las conmemoraciones del Año Gaudí 2026, este miércoles se ha inaugurado en la Nau Gaudí de Mataró la exposición 'Gaudí, Pagès y la Obrera', que reescribe los inicios de la trayectoria profesional del arquitecto. En la muestra se revela que la primera casa construida por Gaudí, nada más licenciarse, fue un encargo de Salvador Pagès, director de la Sociedad Cooperativa La Obrera Mataronense, con quien Gaudí colaboró durante 12 años. La segunda y tercera obra del arquitecto en Mataró, las letrinas por los trabajadores de la fábrica y la propia Nau Gaudí, también fueron encargos de Pagès. "La muestra permite ampliar el conocimiento de la obra de Gaudí y su relación con Pagès y Mataró", destaca su comisaria, Núria Poch.

'Gaudí, Pagès y la Obrera', que se podrá visitar hasta el 8 de noviembre, reúne por primera vez una selección de documentos y materiales que permiten reconstruir con detalle esta etapa fundamental de la trayectoria del arquitecto. / EPC

Los comisarios Núria Poch e Ignasi Riera, destacan que la muestra, fruto de una investigación de un año, servirá para reescribir los primeros pasos profesionales de Gaudí a través de la colaboración con Salvador Pagès, único cliente que tuvo que no pertenecía a la iglesia oa la burguesía. "Pagès era un cooperativista y Gaudí, compartiera o no sus ideas, colaboró durante 12 años para que su ideal de sociedad fuera posible aquí en Mataró", señala Poch.

'Gaudí, Pagès y la Obrera', que se podrá visitar hasta el 8 de noviembre, reúne por primera vez una selección de documentos y materiales que permiten reconstruir con detalle esta etapa fundamental de la trayectoria del arquitecto. Entre las piezas destacadas se podrán ver los planos originales elaborados por Gaudí, documentación notarial y censal de la época, fotografías históricas recuperadas del conjunto cooperativo y la cronología que recorre los doce años de vinculación entre Gaudí y la Obrera.

Además, la exposición incorpora un conjunto de 12 maquetas realizadas específicamente para la ocasión por el arquitecto Ignasi Riera, que permitirán visualizar el proyecto global, incluyendo tanto los edificios construidos como aquellos que no llegaron a ejecutarse. Este conjunto ofrece, por primera vez, una visión integral de la propuesta arquitectónica y urbanística imaginada por Gaudí y Pagès.

Con todos estos elementos, la muestra subraya las ideas que marcarían la obra posterior de Gaudí y que tienen su origen en los proyectos desarrollados para la Obrera. Así, por ejemplo, los arcos parabólicos de la Nau Gaudí o la monumental escalera proyectada para el Casino, son elementos que anticipan soluciones arquitectónicas que Gaudí desarrollaría después en obras como la Sagrada Família.

"Gaudí era un avanzado a su tiempo y ya lo demostró en sus primeros trabajos en Mataró coordinando a un gran equipo de profesionales que le permitía escoger las mejores soluciones, práctica habitual en cualquier estudio de arquitectura, o apostando por la prefabricación en la construcción de la Nau Gaudí", apunta el comisario Ignasi Riera.

La exposición mostrará también un documento inédito firmado por Antoni Gaudí y fechado en 1900, que se localizó en el Archivo Comarcal del Maresme. Se trata de un proyecto de reforma de la fachada de una casa propiedad de los hermanos Dalmases, situada en la calle Beat Salvador. El documento incluye un plano firmado por el arquitecto con su nombre completo y constituye, hasta ahora, la última intervención documentada de Gaudí en la ciudad.