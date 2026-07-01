Dora García resignifica la resurrección en el proyecto 'Extramuros' del Museu Tàpies

Del Museu Tàpies al Gran Teatre del Liceu y de la Fundación EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, al cementerio de Montjuïc, la artista vallisoletana Dora García reinterpreta el concepto de resurrección, resignificando su acepción religiosa, en el proyecto 'Extramuros', que protagoniza.

La tercera edición de 'Extramuros' del Museu Tàpies, iniciativa con la que este centro quiere reflexionar sobre el espacio público en un diálogo interinstitucional, según ha dicho este miércoles su directora Imma Prieto, ha invitado a Dora García a intervenir en el espacio público de la ciudad.

La artista, que vive entre Oslo (Noruega) y Barcelona, ha agradecido que pensaran en ella para este proyecto y ha rememorado que cuando se lo dijeron estaba metida de lleno en sus trabajos denominados 'Línea de Tiempos'.

Con 'Líneas de tiempo/resurrección' quiere reivindicar la memoria histórica y reflexionar en torno del tiempo, "imaginar el futuro teniendo en cuenta qué acontecimientos, incluso de hace millones de años, pueden influir en el presente".

La primera acción del programa se puede ver a partir de hoy, una instalación de letras doradas en la fachada del Museu Tàpies, 'Resucítame', así como unos carteles, también en letras doradas, que se pegarán en varias columnas anunciadoras de la capital catalana durante este mes y noviembre, con frases como: "No es el pasado, sino el futuro, lo que determina el presente", "Hay un agujero en lo real" o "en esta noche en este mundo Walter Benjamin ha muerto".

La coordinadora del proyecto Judith Barnés, junto a la artista y a representantes de las diferentes instituciones y festivales participantes (Grec Festival, Gran Teatre del Liceu, Fundación Eina, Filmoteca de Catalunya y la productora social Mescladís), ha destacado que se trata de invitar a la ciudadanía a "pensar, a ver qué voces e historias han sido silenciadas".

A partir de performances, debate público, paseos de memoria o instalaciones, se busca "hacer emerger y reconsiderar cuestiones vinculadas al género, la violencia y la memoria, transformando el acto de reencarnar en una acción colectiva de lucha y resistencia".

'Corocupero' y 'El Bicho', en el Foyer del Liceu

Además de la instalación de las letras de 'Resucítame' en la fachada del Museu Tàpies, el programa 'Extramuros', arrancará el día 4 de julio en el Foyer del Gran Teatre del Liceu con la presentación de la primera sesión de 'Corocuerpo', a cargo de Mari Lyn Diniz y Dora García, y, posteriormente, tendrá lugar el primer capítulo de 'El Bicho', que contará con la participación de Erika Michi, mientras que el segundo capítulo se representará el día 5, con el público formando "parte activa" de esta "obra colectiva".

Mari Lyn Diniz y Dora García lamentan con un "grito de rabia y denuncia" la "violencia, la marginalización y el abandono institucional", que sufren muchas personas trans como consecuencia de un "sistema binario y normativo".

El día 6 en la sala Foyer del Teatre Lliure de Montjuïc tendrá lugar la conversación entre Frau Diamanda y Diego Marchante para la revista Convit/e, editada por Mescladís, y habrá la segunda sesión de la performance 'Corocuerpo'.

El programa 'Extramuros' proseguirá en octubre con el seminario 'Muerte y resistencia' en Eina, que culminará con un recorrido guiado por Dora García por el cementerio de Montjuïc.

En noviembre, en el marco del Loop Festival, las producciones de García, 'The Joycean Society', de 2013; 'Segunda Vez' (2018) y '(Revolución, cumple tu promesa) Amor rojo (2024) se proyectarán en la Filmoteca, en el cierre de la edición de este año de 'Extramuros'.