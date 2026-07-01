Contra el "cuñadismo" en las aulas: Elba, Raquel y Laia llevan el Punt Lila de la escuela Jam Session

La formación musical, a veces masculinizada y con dinámicas de poder acentuadas, puede convertirse en un lugar hostil para las mujeres. Las escuelas de música están empezando a poner el foco en ofrecer una enseñanza segura y libre de abusos a través de los protocolos antiacoso y de la incorporación de figuras de referencia para las estudiantes. Este es el caso de la escuela musical superior de Barcelona Jam Session. El centro creó el Punt Lila durante el curso 2019-2020, actualmente gestionado por las alumnas de tercer curso Elba, Raquel y Laia y que va cambiando de manos de generación en generación para poder ofrecer siempre un punto de vista actualizado del feminismo.

La misión de este espacio no es solamente que las estudiantes se sientan más seguras en las aulas, sino prevenir y ofrecer una educación artística feminista. Según detallan desde el centro, el Punt Lila es un "observatorio de igualdad" y "un espacio de divulgación del papel cultural de las mujeres en la historia y en el mundo". La organización realiza dos actividades al año el 25 de noviembre (Día Contra la Violencia de Género) y el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer).

Micromachismos en el aula

Todo empezó en el curso 2019-2020, cuando la escuela organizó una campaña contra los micromachismos. La actividad consistió en poner un buzón en el baño de las chicas para que ellas pudieran compartir frases o situaciones que les hubieran incomodado y que consideraban micromachismos, para después colgar todos esos papeles por todo el centro. También pusieron pegatinas en las papeleras de las aulas donde se podía leer "tira aquí tu machismo". El objetivo era demostrar que habría tolerancia cero respecto a estas actitudes. "El revuelo fue increíble porque se atacaron muchas conciencias. Solo faltaba que pusieran el nombre de las personas que lo habían dicho", recuerdan.

Elba, Raquel y Laia, integrantes del Punt Lila de la escuela de música Jam Session / MANU MITRU / EPC

Gracias a esa actividad se dieron cuenta de que había "cierto cuñadismo" en algunos comentarios que se escuchaban dentro de las aulas, como explica Elba, que no solamente estaban relacionados con el género, "sino también con la edad y el paternalismo". En ese momento, la diferencia de edad dentro de las aulas era mayor, tanto por parte de los profesores -ahora cada vez más jóvenes-, como por parte de los alumnos -que accedían a los estudios más tarde-, por lo que aquellas alumnas más jóvenes quedaban en una posición de desigualdad. "Las nuevas generaciones que vienen son más jóvenes y están más concienciados sobre esto. El ambiente es feminista y son las propias estudiantes las que paralizan cualquier comentario o situación que pueda ocurrir antes de que llegue a elevarse al Punt Lila", apunta la alumna.

Actividades mixtas

Desde entonces, cada año, el centro paraliza las clases y prepara actividades por el 20-N y por el 8-M. En un primer momento, estas acciones se centraron en reivindicar la figura de las mujeres compositoras, pero se fue ampliando para tratar el arte en general. "Trabajamos también las mujeres artistas racializadas. Desde nuestra perspectiva eurocentrista nos fijamos mucho en la música occidental, pero creo que también forma parte de nuestra labor abrir la mente", explica Elba.

Elba, Raquel y Laia, integrantes del Punt Lila de la escuela de música Jam Session y responsables de los protocolos de prevención y actuación ante situaciones de violencia y acoso, a 25 de junio de 2026. Cultura. AUTOR: MANU MITRU | EPC / MANU MITRU / EPC

Atacar el problema "desde la raíz"

"El hecho de crear un espacio feminista y hacer estas actividades con una propuesta activista, no como una defensa, hace que, si eres un hombre que va a hacer una broma fuera de lugar, te la calles para que no cuelguen tu frase por toda la escuela", reflexiona Elba. "La escuela ataca este problema y lo hace de manera natural", manifiesta.