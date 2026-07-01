El cine a la fresca llega al Pabellón Mies van der Rohe

Con la llegada del verano, comienza un nuevo ciclo de Pantalla Pavelló, el ciclo de cine al aire libre de la Fundació Mies van der Rohe que convierte el muro de travertino del Pabellón Mies van der Rohe en una gran pantalla. La edición de este año, bajo el título «Barcelona», propone un recorrido cinematográfico por la ciudad, Capital Mundial de la Arquitectura 2026, a través de tres películas que, presentadas por sus directoras o por personas estrechamente vinculadas a ellas, ofrecen miradas diversas sobre Barcelona, sus paisajes y sus transformaciones sociales.

La selección permite acercarse a la Barcelona de los años sesenta con Los Tarantos; a la ciudad de los años noventa, marcada por el turismo y los cambios sociales, con Costa Brava (Family Album); y a la Barcelona contemporánea, retratada desde una mirada documental y cotidiana, con Sis dies corrents. El ciclo invita, así, a redescubrir la ciudad a través del cine, explorando cómo la arquitectura, el espacio urbano y la vida cotidiana han configurado su identidad a lo largo del tiempo.

Estas son las películas que podrán verse:

6 de julio, 21:30 h

Los Tarantos, de Francesc Rovira-Beleta. 1963, España, 92 min. VO en castellano con subtítulos en inglés.

Presentación: Quico Rovira-Beleta y Teresa Rovira-Beleta, hijo e hija del director.

Crónica del enfrentamiento histórico entre dos familias gitanas de Barcelona, los Taranto y los Zorongo. En este contexto, Rafael y Juana, dos jóvenes pertenecientes a las familias rivales, viven una intensa historia de amor que los convierte en una suerte de Romeo y Julieta gitanos. La película ofrece un retrato vibrante e imprescindible de la Barcelona de los años sesenta, combinando drama y flamenco en escenarios y barrios de chabolas que forman parte de la memoria histórica de la transformación de la ciudad.

3 de agosto, 21:30 h.

Costa Brava (Family Album), Marta Balletbò-Coll. 1995, España, 93’. VO en inglés con subtítulos en catalán.

Presentación: Marta Balletbò-Coll (directora) y Celia Marín.

Anna, una guía turística que se esfuerza por ser monologuista en la ciudad, se enamora de Montserrat, una ingeniera israelí que se acaba de instalar en Barcelona. Esta comedia dramática romántica de espíritu independiente plantea una mirada fresca y pionera a la ciudad de los años noventa, capturando un momento crucial marcado por el bum postolímpico, la apertura internacional, el auge del turismo y los nuevos modelos de relaciones y cambios sociales.

7 de septiembre, 21:00 h. Sis dies corrents, Neus Ballús. 2021, España, 85’. VO en catalán con subtítulos en inglés.

Presentación: Neus Ballús (directora).

Relato basado en situaciones reales que narra la semana de prueba de Youssef, un joven fontanero marroquí que entra a trabajar en una pequeña empresa de reparaciones a las afueras de Barcelona junto a Valero y Pep. A través de una mirada documental, entrañable y cotidiana, la película entra directamente en la intimidad de los hogares de los clientes, retratando con un gran sentido del humor la Barcelona contemporánea, su gran diversidad humana y las relaciones cotidianas que tejen sus barrios.