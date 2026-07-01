Aparece en Murcia el cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla: "Lo cogí porque me gustó el marco"

El cuadro que desapareció el pasado sábado en el centro de Sevilla ha sido recuperado después de que el hombre que se lo llevó de forma accidental se presentara ante la Policía Nacional al conocer la denuncia interpuesta por la familia y alegara que desconocía que se trataba de una obra de Joaquín Sorolla.

"Lo cogí porque me gustó el marco, no por la pintura. Cogí el cuadro y lo subí a mi habitación", ha explicado el protagonista de este episodio en declaraciones en Radio Sevilla, recogidas por Europa Press. Según ha contado a la Cadena Ser, se trata de Andrés, un murciano que pasaba unos días de vacaciones en la ciudad hispalense cuando encontró la pieza. De hecho, el hombre ha relatado que pudo identificar la obra gracias a una aplicación de Inteligencia Artificial que contenía en su teléfono móvil. "Utilicé la IA de mi móvil para identificar el cuadro y entonces dije: ¡Coño, si este cuadro es bueno!".

Asimismo, Andrés ha indicado que llegó a conocer la noticia tras la denuncia interpuesta por la familia, que trascendió a los medios de comunicación. "Entonces, llamé a la Policía para decir que el cuadro lo tenía yo", ha añadido.

La Policía Nacional tenía sobre la mesa desde este sábado la denuncia de una familia de Sevilla que relató desaparición de un cuadro de pequeño formato del pintor valenciano de la puerta de un garaje del centro de la capital andaluza. Como adelantó Diario de Sevilla, los hechos ocurrieron el pasado sábado 27 de junio sobre las cinco de la tarde. La familia sevillana estaba cargando el coche para irse de vacaciones en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu. Entre sus pertenencias estaba un pequeño cuadro atribuido a Sorolla, que tenían previsto llevarse con ellos. "Tiene mucho valor sentimental, de hecho se lo llevaban en todas sus vacaciones", comentó al programa Y ahora, Sonsoles la periodista Carolina Pons. Según este relato, lo dejaron un momento apoyado en la acera o junto a la puerta del garaje mientras terminaban de cargar el vehículo y se marcharon sin recogerlo. Cuando se dieron cuenta y volvieron, el lienzo ya no estaba.

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Ahora, al fin, el cuadro está localizado.

Fuente: El Correo de Andalucía