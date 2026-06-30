La Sagrada Família brilla de nuevo en la entrega de los premios de la Unión Internacional de Arquitectos

A menos que lance a lo más alto de los cielos una 'gaudiseñal' visible desde todo el planeta, no puede tener más proyección internacional la Sagrada Família. Después del espectáculo que rubricó la bendición de la Torre de Jesús por parte del papa León XIV y en vísperas del 'show' orientado a la televisión para dar la bienvenida al Tour de Francia, en el que tendrá protagonismo la basílica ideada por Antoni Gaudí, el próximo jueves, el templo acogió este martes la ceremonia de entrega de la Medalla de Oro y de los Premios Trienales de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 2026, acto enmarcado en el Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona. La UIA otorgó la Medalla de Oro, la máxima distinción que puede recibir un arquitecto de sus pares, al portugués Eduardo Souto de Moura, en reconocimiento a su "logro casi imposible de construir edificios que parecen naturales, inevitables, como si solo pudieran existir en la forma que tienen", según el jurado.

Contenido como su obra, e irónico, De Moura leyó en español un breve discurso de agradecimiento en el que incluyó a los constructores, ingenieros y clientes que no siempre le han hecho precisamente fácil el trabajo. "Como Einstein, nunca pienso en el futuro porque la realidad es terriblemente superior a cualquier historia o fábula", dijo. Otros alabaron su trabajo, de manera emotiva Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y del congreso: "Para mi generación, ha sido un punto de referencia constante por su obra rigurosa y profundamente humana, contemporánea y atemporal".

El arquitecto Eduardo Souto de Moura saludado por el presidente de Portugal, Antonio José Seguro, después de recibir la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos UIA 2026 en la Sagrada Familia, ueste 30 de junio. / Ferran Nadeu

A la ceremonia, conducida por el periodista Ramon Pellicer, asistieron el presidente de Portugal, António José Seguro; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades. Regina Gonthier, presidenta de la UIA; Vall-llossera; Teresa Táboas, vicepresidenta de la UIA y del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona; Sandra Bestraten, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Catalunya; y Guim Costa, su antecesor en el cargo y director del congreso, encabezaron el desbordante frente arquitectónico.

Costa, fuerza motriz de la consecución y la organización del simposio barcelonés, que comporta asimismo la capitalidad mundial de la Arquitectura durante todo 2026, destacó que no podría haber un "entorno más inspirador" para la entrega de unos premios que celebran "la creatividad, la responsabilidad, la calidad y el compromiso con la sociedad". Gonthier, por su parte, señaló que la "Sagrada Família también sacraliza la arquitectura".

El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, el arquitecto Eduardo Souto de Moura, el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la entrega de la medalla de oro de la Unión Internacional de Arquitectos UIA 2026 a Eduardo Souto de Moura en la Sagrada Família. / Ferran Nadeu

Illa abogó por "la esperanza frente al miedo" ante la crisis climática, que se manifiesta estos días en Europa con temperaturas disparatadas que "no son una excepción". Esperanza cimentada en la catarata de ideas que se vuelcan en el congreso para "hacer un mundo mejor a través de la arquitectura". Urtasun resaltó que los premios de la UIA a Cierto Studio y Fetdeterra, dos firmas catalanas, certifican el estupendo momento de la arquitectura del país. Collboni subrayó que "Barcelona es el resultado de una extraordinaria conversación entre generaciones de creadores", que sigue vigorosa en el presente con la arquitectura convertida en "auténtica política pública".

Tecnología y juventud catalanas

Los ganadores de los Premios Trienales de la UIA son la italiana Paola Viganó (Premio Patrick Abercrombie de Urbanismo y Diseño Urbano), la firma catalana Fetdeterra (Premio Auguste Perret de Tecnología en Arquitectura), el suizo Jacques Gubler (Premio Jean Tschumi de Escritura y Crítica de Arquitectura, que levantó su "copa de Vichy Catalán" por Barcelona), el chino Song Yehao (Premio Robert Matthew de Entornos Humanos Sostenibles), el estudio italiano Caravatti Caravatti Architetti (Premio Vassilis Sgoutas de Arquitectura al Servicio de las Poblaciones más Desfavorecidas) y el despacho catalán Cierto Estudio (Premio UIA de Jóvenes Arquitectos).

Las interpretaciones del organista Joan Seguí dejaron claro que Gaudí pensó en la acústica; el sofoco de los asistentes dejó claro que no pensó en la temperatura.

Investigación y comunidad

La segunda jornada de sesiones del Congreso Mundial de Arquitectos en el Centro de Covenciones Internacional de Barcelona (CCIB) giró en torno a los ejes 'Becoming embodied', centrado en la investigación de materiales, los procesos constructivos y las tecnologías de fabricación, y 'Becoming interdependent', enfocado a las políticas espaciales que promueven el derecho a la vivienda, la vida comunitaria, la perspectiva de género, los cuidados y la transformación del espacio público.

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Dentro de la primera línea se situaron sesiones como 'Arraigado en lo local: materiales, clima y comunidades para la resiliencia', con Marina Tabassum (Bangladesh) y Palinda Kannangara (Sri Lanka); 'Futuros de la tierra: de las tradiciones artesanas a las innovaciones tecnológicas', con BC Architects & Studies & Materials, Hive Earth y Lehm Ton Erde; o 'Material como tiempo: estructura, economía y arquitectura de emergencia', con Shigeru Ban. En al segunda se encuadraron la esperada conferencia 'Un acercamiento a la economía del bien común (implicaciones para la vivienda y el entorno construido)', de la economista Mariana Mazzucato; 'Más allá del hogar: futuros colectivos de la vivienda', con representantes de los estudios Lacol y Clauss Kah Merz Atelier; o 'El espacio doméstico como proyecto social: estrategias arquitectónicas para la vida compartida', con Peris Toral Arquitectes y EMI Architekt*innen. En ambos casos, entre muchas otras. De nuevo, la asistencia de inscritos fue reseñable.