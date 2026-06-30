Maribel López, nueva directora de la Fundació Miró de Barcelona

El patronato de la Fundació Miró de Barcelona ha aprobado el nombramiento de la gestora cultural Maribel López, actual directora de la feria ArcoMadrid de arte contemporáneo, como nueva directora del museo, relevando a Marko Daniel.

La Fundació Miró convocó en abril un concurso internacional para la elección de la nueva dirección, y una comisión de expertos ha valorado la excelencia profesional de los candidatos. Ha estado formada por el director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Manuel Segade; el director general del Palau de la Música, Joan Oller; la curadora Cécile Godefroy y la experta en la obra de Miró y exdirectora de la fundación, Rosa Maria Malet.

También han formado parte miembros del patronato de la Fundació Miró --Sara Puig, Ana Vallés, Ignasi Aballí y Joan Punyet--, así como Oriol Martí por parte del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Borràs de la Generalitat y Yolanda Romero, del Ministerio de Cultura.

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Maribel López (Barcelona, 1973) es licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona (UB) y ha desarrollado su carrera en el ámbito del galerismo y el comisariado. Fue subdirectora de la galería de arte Estrany-de la Mota de Barcelona, dirigió la Maribel López Gallery en Berlín entre 2007 y 2010, fue directora comercial y de programas comisariados de ArcoMadrid y ArcoLisboa y desde 2019 es directora de ArcoMadrid y ArcoLisboa.