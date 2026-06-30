Un Mackie el Navaja 'queer' inaugura el Grec 2026

El Grec ha celebrado el 50 aniversario de ese estallido de libertad y ganas de hallar otras formas de hacer y producir teatro en un festival autogestionado por la profesión en su origen en 1976 con una 'Òpera de tres rals' del siglo XXI, con un Mackie el Navaja 'queer' con falda interpretado por Nao Albet. Destacaba en escena también por su pelo fluorescente verde que recordaba al personaje de Jared Leto en 'El escuadrón suicida'. Pero le faltó 'punch' a la nueva versión en catalán de esta antiópera traducida al catalán por Marc Rosich con puesta en escena de Marta Pazos, una directora y escenógrafa gallega con sello propio, y Dani Espasa, director musical que capitaneó una afinada formación de 10 músicos situada en el foso. La obra acabó pasadas las 12 de la noche con cuatro minutos de aplausos tras tres horas de función con descanso incluido.

Esta "ópera de pobres", como la calificaron sus autores, es una sátira voraz no solo del género musical, sino también del capitalismo, y advierte además sobre el peligro del totalitarismo, un riesgo tan palpable en el Berlín de entreguerras, donde se estrenó en 1928, como en el mundo actual. La primera colaboración de Bertolt Brecht (1898-1956) con el compositor Kurt Weill (1900-1950) fue una obra revolucionaria de gran éxito que fue prohibida al llegar los nazis al poder. Su partitura, una potente mezcla de jazz y cabaret, contiene pegadizas canciones como 'Mackie el Navaja', versionada por grandísimos artistas.

Momento de la obra 'L'òpera dels tres rals' en la inauguración del Festival Grec, este 29 de junio. / Jordi Otix

La estética siempre marca las creaciones de Pazos, pero su apuesta en esta ocasión no jugó a favor de la historia, más bien la confundía. El vestuario de Petronio, conjuntos de traje y chaqueta de tonos grises para todos los intérpretes, se identificaba con la escenografía, un semicírculo que actuaba como reflejo de las gradas del Grec.

"Señor Collboni, devuelva El Molino a la vedettes"

Pazos conoce bien el teatro épico de Brecht, precursor del posdramático. Y también ama el cabaret. Por eso abrió el espectáculo con humor y garra. Hubo varias sorpresas nada más empezar que conectaron con el público. Primero, con la salida a escena de los intérpretes caracterizados como palomas para saludar y hablar tranquilamente con los espectadores mientras deambulan por las gradas. Y después con la aparición de la propia directora gracias a la inspirada imitación de la actriz Marta Bernal, transformada en Pazos con peluca azul y chándal amarillo. Su intervención recordó el espíritu fundacional de aquel Grec del 76 y de lo mucho que puede dar un teatro como este en Montjuïc porque "el 'cruising' también es cultura popular", observó haciendo reír al personal que aplaudió cuando justo después lanzó: "Señor Collboni, devuelva El Molino a las vedettes".

La actriz Marta Bernal transformada en Marta Pazos con peluca azul y chándal amarillo, en el escenario del Grec interpeló al público en la inauguración del Festival de Verano de Barcelona, este lunes. / Jordi Otix

Política y cultura

El alcalde de Barcelona no se perdió la inauguración, tampoco el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una calurosa noche que convocó tanto a figuras de la sociedad civil como cultural y a los exdirectores del festival en esta edición que celebra medio siglo de vida del Festival de Verano de Barcelona.

Pero ese atrevimiento quedó diluido en un montaje expresionista y grotesco donde la forma acaba pesando demasiado. El pulido y estilizado mundo creado por Pazos, ¿qué aporta a la historia que transcurre en el Londres victoriano? Los tugurios de los bajos fondos y la sordidez del reino de los pordioseros donde reina Peachum, metáfora del empresario, quedan blanqueados en ese mundo de Pazos donde el citado personaje, encarnado por Eduard Farelo, va siempre acompañado de un 'Mini yo' como el Dr. Maligno de Austin Powers.

Las palabras del narrador en off sitúan al espectador en cada escena, pero el teatro político y de ideas de Brecht también debe entrar por los ojos. La puesta en escena de Pazos, con trabajadas coreografías y algunas ideas interesantes y otras intrigantes como la de identificar a los mendigos con palomas -con un gran trabajo de cuerpos y unos trajes preciosos- , no contribuyó en general a conectar al público con la historia. Hubo algunas deserciones en la media parte.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en en los jardines del Grec antes de la inauguración del Festival Grec. / Jordi Otix

Aplauso para Miriam Moukhles en su interpretación tanto gestual como vocal como Polly, muy bien compenetrada con Albet en el dúo de la boda y en canciones como 'Per un sí o per un no', un canto a la liberación femenina, que fue muy aplaudido. También ella y Clara Mingueza (Lucy), destacaron en la escena de la cárcel, peleando por Mackie. La Jenny de Júlia Truyol -encarna a la prostituta que traiciona a Mackie- convence más con la interpretación que como cantante, lo mismo que le ocurre al Peachum de Farelo. Roc Bernadí, actor de musical que defendió el rol de corrupto policía despertó los primeros aplausos a su primer dúo musical con Albet.

Para Brecht el capitalismo era un gran engranaje del delito organizado y así lo refleja en esta pieza con frases tan contundentes como provocadoras. Pero ¿qué recordará el público que vea esta versión de 'L'òpera de tres rals'? ¿Las palomas?.