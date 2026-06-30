Eu Manzanares explora los conflictos del sistema educativo en 'Primera llei de Newton' (La Villarroel): "Ha sido casualidad poética coincidir con tantas manifestaciones de los profesores"

El conflicto entre padres, institutos y alumnos sube a escena en La Villarroel con 'Primera llei de Newton', nuevo texto de Eu Manzanares dirigido por Nelson Valente que pone el dedo en la llaga de los conflictos que suelen aparecer en el mundo escolar. Es una de las coproducciones del Festival Grec 2026.

La acción transcurre en un centro de alta complejidad que acaba de recibir un premio y que recibe a una periodista para hacer un reportaje. Su visita coincide con la de una madre preocupada por la situación de su hijo y eso aumentará la tensión. El estudiante necesita aprobar 4º de ESO para hacer carrera como futbolista, pero en el centro han descubierto que ha copiado en una asignatura sistemáticamente. La madre del alumno exige que le den un certificado que garantice que su hijo obtendrá el título de la ESO para presentar al club de fútbol y tener un futuro mejor. "Tengo muchas amigas que trabajan en centros de máxima complejidad. Me interesaba hablar de lo que allí ocurre porque son un reflejo de nuestra sociedad. Muchos de sus dilemas se pueden trasladar a otras esferas de la vida", señala Eu Manzanares. Pese a la situación que plantea la obra, algunos personajes y situaciones resultan cómicos.

"Ha sido casualidad poética coincidir el estreno con este curso de tantas manifestaciones de los profesores"

La autora reconoce que empezó a escribir la obra hace tres años y la acabó hace año y medio. "Ha sido casualidad poética coincidir el estreno con este curso de tantas manifestaciones de los profesores. Reflejan el malestar de la comunidad educativa, algo que me preocupa porque la educación y la sanidad son fundamentales". Lo complicado cuando se puso a crear la obra, un encargo de La Villarroel, fue tener claro el enfoque. El tema de la enseñanza es amplísimo. "No puedes abrir 380.000 melones, has de centrarte y focalizar. Hice una pila de versiones y reescrituras del texto", indica Manzanares.

Un momento de 'Primera llei de Newton' / David Ruano

Definir bien los personajes y el conflicto fue la clave. "Lo que quería era reflejar visiones muy diferentes sobre el problema, me interesaba mostrar varios puntos de vista". A diferencia de otras obras suyas, no ha querido asumir toda la responsabilidad de llevarla escena. Tania Brenlle, la directora de La Villarroel, le sugirió trabajar con el director argentino Nelson Valente, que ya conoce la sala donde ha puesto en escena 'Els Gossos' y 'Solo llamé para decirte que te amo'. "No nos conocíamos pero ha sido enriquecedor formar tándem con él como adjunta de dirección". Los últimos retoques en la sala de ensayo han permitido afinar el texto y ajustarlo a la medida de los intérpretes. Dafnis Balduz, Rosa Gamiz y Anna Sahun encarnan a los de la Enseñanza, que tienen una 'patata caliente' entre manos; Lua Amat ejerce en la obra como periodista y el joven Max Vilarrasa como el alumno que ha copiado cuya madre, interpretada por Sara Diego reclama un trato de favor para el chico. "Los personajes son muy auténticos", señala Manzanares, que cotejó el texto definitivo con amigas que trabajan en el sector educativo por si acaso. "Una que es coordinadora de 4º de ESO me dijo: "Me he visto reflejada".

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El montaje estará en La Villarroel hasta el 31 de julio.