Arquitectos catalanes critican la precarización y el exceso de burocracia en el sector

Figuras de la arquitectura catalana han participado este martes en una mesa redonda en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos, impulsado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), para reflexionar sobre las condiciones de la profesión. La iniciativa, impulsada por profesionales del sector reconocidos como Beth Galí, Jordi Romeu, Eduard Rodríguez y Eduard Fernández, buscaba poner sobre la mesa la crisis de la disciplina.

Bajo el lema ‘Arquitectes en crisi: arquitectura ferida’, la mesa redonda ha empezado con la lectura de un manifiesto donde se han denunciado las problemáticas por las que atraviesa el sector. La arquitecta Anna Solé ha explicado que la intención es hablar de una situación que no se verbaliza, así como de las personas que hacen posible la arquitectura en el territorio, pero con el objetivo de empezar un movimiento para construir un futuro digno: “No estamos aquí para hacernos las víctimas, sino porque pensamos que poner nombre a los problemas es el primer paso para resolverlos”.

En buena parte, el acto ha consistido en la proyección de un extenso vídeo en el que arquitectos de distintas generaciones han expuesto sus reivindicaciones y han explicado situaciones vividas, como concursos sin cobrar, abandonos profesionales o hiperregulación contradictoria para mostrar sus testimonios y las dificultades a las que se enfrontan. Estos profesionales han explicado somo la profesión se ha ido deteriorando con los años a causa de las condiciones de trabajo. Entre las principales críticas se encuentran el exceso de burocracia, los bajos honorarios de los arquitectos de España frente a los de otros países europeos, el funcionamiento de los concursos públicos, la falta de oportunidades para estudios pequeños frente a grandes despachos o la falta de reconocimiento de la profesión como un bien de interés público.

Precisamente, el arquitecto Eduard Rodríguez ha criticado esta diferencia en los honorarios profesionales comparado con los de otros países europeos, lo que provoca un empobrecimiento del sector: “Nuestros estudios de arquitectura cada vez son más precarios, estamos más marginados y perdemos competencia internacional porque los despachos de otros países tienen unos honorarios más altos y tienen más capacidad para participar en concursos y tomar riesgos”.

En cuanto a la burocracia, los testimonios han descrito procedimientos administrativos que suelen prolongarse durante meses o incluso años debido a la acumulación de informes, numerosos requerimientos y retrasos en las respuestas de las administraciones. A causa de esta situación, ese tiempo de seguimiento, reuniones y modificaciones no suele estar remunerado, lo que repercute directamente en la viabilidad económica de los estudios.

Otro de los mensajes más repetidos ha sido la crítica hacia la Ley de Contratos vigente, que favorece a los grandes despachos y dificulta el acceso de nuevos profesionales. Varios arquitectos han denunciado que las administraciones exigen acreditar una experiencia muy específica y reciente, lo que impide competir a estudios más nuevos y a profesionales que, aunque cuentan con una larga trayectoria, su experiencia queda fuera de los requisitos establecidos.

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El acto ha concluido con un llamamiento a simplificar esta normativa, agilizar los trámites administrativos, revisar el sistema de concursos y contratación pública y revalorizar la consideración social que se tiene de la arquitectura.