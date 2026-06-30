Albert Serra: "Este mundo no tiene arreglo y hay que salir de él, porque quienes están dentro son gente horrible"

"Está completada en un 60 por ciento", afirma Albert Serra acerca de ‘Out of This World’, que será la primera película hablada en inglés de su carrera -la protagonizan Riley Keough y F. Murray Abraham- y en la que el director de ‘Pacifiction’ (2022) y ‘Tardes de soledad’ (2024) visita la Rusia azotada por las sanciones derivadas de la guerra de Ucrania. Mientras trabaja en su proceso de montaje, el gerundense se mantiene ocupado también produciendo el trabajo de otros autores de renombre a través de su compañía Andergroun films, y precisamente este viernes llega a España su colaboración con el filipino Lav Diaz, ‘Magallanes’. La nueva película contempla la expedición española que el explorador portugués Fernando de Magallanes encabezó en 1519 en busca de una ruta occidental hacia las Islas de las Especias, que resultó tanto en su propia muerte en Filipinas dos años después como en la primera circunnavegación de la Tierra, y entretanto destruye cualquier imagen romántica de su protagonista y, por extensión, de la colonización de pueblos indígenas en general.

¿Cómo se convirtió en uno de los productores de ‘Magallanes’?

Casi por accidente. Un día, mientras charlaba con Lav Diaz, me habló de su intención de dirigir una película sobre Magallanes, y me confesó que estaba obsesionado con contar con Gael García Bernal para protagonizarla; quería trabajar con él desde que lo había visto en ‘Y tu mamá también’ (2001), que en Filipinas había sido un gran éxito. Entonces yo le dije: “¿Quieres que lo llame ahora mismo? Tengo su teléfono”. A partir de entonces nuestra colaboración se desarrolló de forma muy natural. Fue complicado, eso sí: se construyeron unos decorados que después fueron arrasados por un tifón, y hubo muchas dificultades para transportar el navío que aparece en la película. Pero bueno, quien sufrió dolores de caabea por ello fue Lav.

El director Lav Diaz con el premio a Mejor Película por 'The Woman Who Left' durante la ceremonia de la 73 edición del Festival de Venecia, en septiembre de 2016. / FILIPPO MONTEFORTE / AFP

¿Cuál fue su propia contribución a la película?

Yo no hice nada, ni siquiera me acerqué al rodaje. Me limité a dar el dinero y asegurarme de no molestar ni entrometerme. Cuando ejerzo de productor, lo hago para directores que tienen muy claro lo que quieren y no necesitan mis consejos, como Alain Guiraudie, Bruno Dumont o el propio Lav.

¿No le atrae la oportunidad de descubrir nuevos talentos?

No pienso en oportunidades, pienso en resultados. Y, aunque en el pasado he recibido propuestas de colaboración por parte de gente joven, las rechacé porque no me dio la sensación de que fueran a obtener resultados. Cuando yo era joven, el cine me obsesionaba solo en base a criterios artísticos, y siempre me negué a prestar atención a cualquier otro criterio. Hoy los cineastas jóvenes carecen de esa actitud; el arte no les interesa, solo piensan en el éxito. Y a la mayoría de productores les importa muy poco si su película es buena o mala, mientras haga negocio. Algunas producciones actuales funcionan como guarderías.

¿En qué sentido?

Son películas que cuentan con un cinematógrafo, un montador o un reparto que son mucho más experimentados que el propio director, y que están ahí básicamente para proteger tanto a ese director como a la película en su conjunto de la catástrofe. Hablo de directores que carecen de visión artística, de autoridad y de audacia. Si no tienes experiencia, debes compensar ese defecto con audacia, o con ambición. A lo largo de la historia ha habido grandes directores, como Pasolini o Godard, que hicieron películas fallidas; obras que apuntaban muy alto y que, si les hubieran salido bien, habrían sido obras maestras. Claro, esa actitud no es conveniente si lo que buscas es el éxito inmediato y masivo.

Imagen de la película 'Magallanes', protagonizada por Gael García Bernal. / 'Magallanes'

Usted gozó de reconocimiento internacional prácticamente desde el principio...

Sí, pero ese reconocimiento fue acompañado de muchas penurias. Parte del equipo que trabaja conmigo, que son mi familia, hasta hace no mucho pasaron dificultades económicas muy grandes. Enormes. Para mí trabajar con ellos siempre ha sido irrenunciable, y eso necesariamente ha limitado la financiación que pudiera obtener de otros países. Y, mientras tanto, apenas he recibido financiación desde España. Hemos sufrido mucho, y mi objetivo como productor es intentar evitar ese tipo de sufrimiento a directores a los que admiro.

‘Magallanes’ presenta una actitud claramente anticolonialista, y deja clara toda la violencia y la destrucción causadas por los llamados conquistadores. ¿Qué opina de quienes, desde España, insisten en que ese colonialismo solo aportó paz, prosperidad y entendimiento a los indígenas?

Quienes saben la verdad sobre los efectos del colonialismo son aquellos que lo sufrieron. Ahora bien, creo que discutir acerca de eso a estas alturas no es útil, porque no se puede cambiar nada. A mí me interesa mucho más otro debate: ¿hasta qué punto la mezcla de identidades enriquece, y en qué medida corrompe? Hay quien piensa que la identidad de los indígenas se vio transformada por la de los colonizadores, y eso dio lugar a una nueva identidad más desarrollada y superior. Otros, al contrario, opinan que la pureza y la gracia originales de la identidad indígena fueron destruidas. Como digo, es una discusión valiosa. El antropólogo Lévi-Strauss sostiene que, aunque el intercambio entre civilizaciones y culturas es interesante, siempre se le debe oponer cierta resistencia porque, de lo contrario, todos seremos iguales y ya no quedará nada que intercambiar.

El cineasta Albert Serra, en la gala de los Goya de Barcelona. / Archivo

Su próxima película, ‘Out of This World’, se sitúa en el meollo de la guerra de Ucrania. ¿Cabe esperar de ella una reflexión sobre la Europa actual?

Aún no está acabada, así que no lo sé. Pero mi anterior película, ‘Pacifiction’ (2022), ya hablaba de asuntos como la opacidad del poder y las falsas verdades que los ricos imponen sobre los más pobres, y me estoy esforzando para que ‘Out of This Word’ vaya de otra cosa. En un principio iba a estar envuelta de una atmósfera de tensión y sospecha pero, curiosamente, está desapareciendo del montaje. Hoy en día todas las películas hablan de conflictos y de desgracias, pero la mía será totalmente positiva. Creo que no hay otra película igual.

¿Refleja su actitud vital actual?

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Creo que sí. Este mundo no tiene arreglo y lo único sensato es salir de él, porque quienes están dentro son gente horrible; yo estoy fuera de él, claro, soy un ‘outsider’. Creo que las posibilidades de cambiarlo se han evaporado; lo que sucede en Ucrania y lo que sucede en Oriente Próximo son de una crueldad tremenda y parecen no tener solución. ¿Qué puedo hacer yo al respecto? Nada, ¿no? Pues eso.