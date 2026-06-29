'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare viaja a la Factory de Andy Warhol en el Heartbreak Hotel

El Heartbreak Hotel Teatre presenta ‘FACTORY (Somni d’una nit d’estiu)’, una adaptación de la pieza teatral de William Shakespeare que traslada la historia y sus personajes a la Factory del artista Andy Warhol, estudio que fue el epicentro del Pop Art. El espectáculo, coproducido por el Festival Grec de Barcelona, se podrá ver hasta el 31 de julio en la sala de Sants.

La destacada comedia de Shakespeare narra la historia de unos jóvenes enamorados cuyos padres se oponen a su amor. Al huir, acaban en un bosque mágico donde reinan la libertad, la diversión y el caos. En esta versión, los protagonistas son personas mayores que escapan de una residencia para luchar por su amor y terminan en el universo de la Factory de Andy Warhol, concretamente en la primera etapa, conocida como la ‘Silver Factory’.

Àlex Rigola, director de la obra y de la sala, ya llevó a escena la historia de Shakespeare en Düsseldorf (Alemania) en 2014, pero ahora la ha adaptado a la sala Heartbreak Hotel con intérpretes séniors: “En su momento no me convencía que los actores fueran gente joven porque no veía realista la problemática. Aquí, los protagonistas están en una residencia, así que esos mismos versos, dichos por personas de la tercera edad que ya tienen sus cicatrices de vida, adquieren mucho más peso”.

En la obra se hace un salto temporal y de espacio hasta la Factory de los años sesenta, una decisión que, a simple vista, podría parecer que no tiene relación con la comedia de Shakespeare. Sin embargo, Rigola ha explicado que, en realidad, hay una serie de coincidencias entre la pieza y las figuras que habitaron el emblemático estudio de Warhol. Así, figuras como Billy Name (amante de Warhol), Eddie Sedwick (musa del artista), Gerard Malanga (fotógrafo y asistente de Warhol) o el grupo The Velvet Underground pueden verse reflejadas en la obra por los paralelismos presentes.

La elección de escoger la Factory como escenario donde trasladar a estos personajes surge porque, según el director, el estudio de Warhol representaba una forma de libertad absoluta y la posibilidad de ser diferente: “Hay algo mágico de esos años donde creció una clase media que lo tenía todo igual, así que la Factory fue una forma de romper con todo eso”. “Era una forma de reivindicar el amor por la rareza, con sus cosas positivas y negativas”, ha añadido. El texto utilizado parte de la traducción de Salvador Oliva, y se han hecho modificaciones y cambiado algunos nombres para adaptar la métrica y los versos.

Noticias relacionadas

El reparto está encabezado por Lluís Villanueva, que interpreta a Andy Warhol. Las dos parejas de enamorados están encarnadas por Muntsa Alcañiz, Francesca Piñón, Oriol Genís y Toni Sevilla. El reparto se completa con los personajes del bosque mágico y los artesanos (que aquí son la banda The Velvet Underground), interpretados por Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Roger Julià, David Menéndez (conocido en su faceta musical como Boye), Jordi Oriol y Jordi Rico.