El rodaje de Tomb Raider en Girona: «Es una oportunidad para poner la cultura de Girona en el mapa»

Girona hace años que sabe qué significa ver sus calles convertidas en plató. El Barri Vell ya quedó asociado al imaginario audiovisual internacional con el rodaje de Game of Thrones, y este junio la ciudad ha vuelto a vivir una transformación parecida con Tomb Raider. Pero esta vez, más allá de las fachadas, las escaleras y los rincones monumentales, también ha habido otra presencia de Girona: la de las entidades de cultura popular.

La Fal·lera Gironina y los Diables de l’Onyar participaron en el rodaje de la producción internacional, una experiencia poco habitual para agrupaciones acostumbradas a moverse entre pasacalles, gigantes, cabezudos, percusión, fuego y fiestas populares. Los contratos de confidencialidad firmados con la producción impiden explicar detalles concretos sobre las escenas o el papel exacto que tuvieron, pero su presencia sitúa la cultura popular de Girona dentro de un escaparate de gran proyección.

Desde la Fal·lera Gironina explican que el contacto les llegó a través del Ajuntament de Girona, que facilitó su nombre para que pudieran participar en el rodaje. A partir de ahí, algunos miembros de la entidad pudieron vivir desde dentro el funcionamiento de una gran producción audiovisual. La primera impresión fue clara: «Es alucinante el montaje, la cantidad de personas trabajando, de cámaras...», explican.

«Cuidados» y «acompañados»

Lo que más les sorprendió no fue solo la dimensión del despliegue, sino la organización interna de un rodaje de estas características. «Todo el mundo tenía su función y sabía dónde debía estar y qué tenía que hacer, pero con buen rollo y buenas palabras», destacan desde la Fal·lera. La entidad también remarca que en todo momento se sintieron «cuidados» y «acompañados», y que los extras recibieron un buen trato por parte del equipo.

La jornada, eso sí, también tuvo la parte menos vistosa de cualquier rodaje: horas largas, cansancio y espera. «Fue largo y cansado, pero como en todos los rodajes, supongo», apuntan. Aun así, el balance es positivo. «Nos gustó mucho la experiencia, fue muy divertido vivirlo, porque no se parece a lo que estamos acostumbrados», añaden.

Para la Fal·lera Gironina, el valor de la experiencia va más allá de la anécdota cinematográfica. La entidad pone el acento en el hecho de haber podido representar la cultura popular de la ciudad en una producción internacional y en un contexto muy diferente de su espacio habitual. Acostumbrados a sacar gigantes, cabezudos e imaginería festiva a las calles, los miembros de la Fal·lera vivieron el rodaje como una oportunidad para mostrar este trabajo en un escaparate de más alcance. «A nosotros nos gusta mostrar lo que hacemos y que se valore nuestro trabajo, y creemos que esto es una buena oportunidad para poner la cultura de Girona en el mapa», señalan.

La Fal·lera Gironina nació en 1997 y desde entonces trabaja para recuperar la tradición de gigantes en Girona y mostrar la imaginería de la ciudad en pasacalles de todas partes. La entidad cuenta con gigantes, cabezudos, una banda de música, un grupo de bastoners y diversas piezas de imaginería, y actualmente está formada por una treintena de personas de diferentes generaciones.

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Los Diables de l’Onyar, por su parte, acumulan 30 años de historia y combinan correfoc, percusión, pirotecnia y espectáculo visual. Su propuesta parte de la tradición, pero incorpora una clara vocación escénica.