El primer capítulo de la nueva novela de Andrea Abreu, 'Pajaritos preñados', ve la luz en librerías canarias

La espera ya tiene nombre: Pajaritos preñados. Anagrama confirmó hace unas semanas el título de la segunda novela de Andrea Abreu, que llegará a las librerías el próximo 2 de septiembre en España y Argentina. Con este anuncio, la editorial barcelonesa desveló también los primeros trazos de la trama, que se sumergirá en la historia de Cathaysa, una adolescente que crece en un entorno que no concede tregua, y su padre, El Tiznado, «dos trayectorias que se separan y se reflejan», tal y como indicaron en redes.

El título, Pajaritos preñados, resuelve el enigma que Anagrama lanzó días atrás con aquella fotografía de un jinete entre plantaciones de millo en el norte de Tenerife, en la que el nombre de la autora y el título aparecían tapados con guiones. Las dos palabras que empezaban por P, de nueve y ocho letras respectivamente, habían mantenido al mundo literario en vilo y a más de uno buscando combinaciones posibles en el diccionario.

En el propio post de confirmación, la editorial felicita a los más avezados: «Enhorabuena a quienes disteis con el nombre de la autora», escriben. «Tengo que reconocer que 'Peligrosa potranca' y 'Peligrosa pechada' eran muy buenos títulos...», comentó por su parte la propia escritora desde su cuenta de Instagram.

La novedad no se queda aquí: para celebrar el anuncio, la editorial ideó un gesto que dice mucho sobre el vínculo de esta novela con las Islas y del cariño con el que trata Abreu a su tierra: el adelanto del primer capítulo de Pajaritos preñados se pudo conseguir exclusivamente el pasado 13 de junio en una selección de librerías de las Islas Canarias.

Una veintena de tiendas del Archipiélago -entre ellas Agapea La Orotava, Agapea Las Palmas, Agapea Tenerife, Ifara Libros, Islátika, Ler Librerías La Palma, Librería de Mujeres, Librería El Barco de Papel, Librería El Puente, Librería El Águila, Librería La Educación, Librería Primicia, Librería Sinopsis, Librería Tagoror, Librería Vecindario o Tienda Tea, entre otras- participaron en este adelanto que convirtió a Canarias en el epicentro del lanzamiento antes incluso de que el libro salga a la venta.

No es un detalle menor: que Anagrama haya elegido las librerías canarias como único punto de distribución del primer capítulo es una declaración de intenciones sobre el carácter profundamente insular de esta nueva novela. Igual que ocurrió con Panza de burro, el territorio vuelve a ser protagonista antes de que se lea una sola página.

Un territorio que en este caso es el norte de Tenerife. Así, la fotografía elegida por Anagrama para el anuncio pertenece a la serie This is Acentejo de la fotógrafa tinerfeña Lilia Ana Ramos Martín, presente en la exposición Actos que pesan del Festival Internacional de Fotografía de Tenerife.

La historia que esboza Anagrama apunta a una novela de formación o de aprendizaje marcada por la tensión entre dos generaciones y dos formas de habitar el mundo. Las de Cathaysa y su padre, El Tiznado, esas dos trayectorias que se separan y se reflejan. Poco más se sabe de momento y aunque esta no es una segunda parte de Panza de burro, los ecos con la primera novela de Abreu son inevitables: este libro también ponía en el centro a una niña atrapada entre un mundo adulto que no termina de protegerla y dentro de un paisaje que lo impregna todo.

Pajaritos preñados llega tanto con expectativas como sin ellas. Con las primeras, porque el legado de Panza de burro ha ido creciendo con el paso del tiempo: 60.000 ejemplares vendidos, traducción a diez idiomas, distribución en alrededor de 30 países. Sin ellas, porque quienes mejor conocen la obra de Abreu insisten en que juzgarla por lo que viene sería un error: lo que ya hizo es suficiente para cualquier trayectoria literaria.

Es la tesis de José Miguel Perera, poeta y profesor, que no tiene reparos en afirmarlo con rotundidad: «Con esa obra, ya tiene saldada su contribución a la literatura canaria, a la cultura canaria, a la sociedad canaria. Tiene saldado para siempre el aporte que alguien pueda hacer», contó hace dos semanas a este periódico.

En esa misma línea se sitúa la canaria Sandra González, autora del ensayo Inocencia salvaje: las niñas jarrapas de Andrea Abreu, el primero dedicado a la obra. Para ella, Panza de burro abrió una puerta lingüística y representacional que cambió algo en la literatura española: colocó en el centro a dos niñas de una zona rural del norte de Tenerife, desmontando «esa idea del paraíso asociado al Archipiélago» y abrazando su variedad dialectal. «Lo que haga estará bien, porque lo que hizo está más que bien. Todo lo que venga o no venga será igualmente bien recibido», expresó.

Noticias relacionadas

Santiago Gil, escritor y lector entusiasta de Abreu desde el primer día, sí se permite, sin embargo, una intuición: «Creo que vamos a encontrarnos con otra de esas ficciones que nos ayudarán a mirar el mundo de otra manera. Sé de su encierro y su tesón de los dos últimos años». Sea lo que sea Pajaritos preñados, no parece que haya llegado a las prisas.