Cuando Picabia se bañaba en Tossa de Mar: Ceret explora el exilio mediterráneo de los vanguardistas

Francis-Marie Martínez Picabia fue uno de los grandes artistas de las vanguardias europeas en el siglo XX. Hasta el 29 de noviembre, el Museo de Arte Moderno de Ceret dedica la exposición 'Picabia, Méditerranée' a su círculo creativo en Cataluña, círculo que a menudo, como atestigua la exposición, se reunía en veranos como el de 1916 en Tossa de Mar. El galerista Josep Dalmau fue otra de las principales figuras en el arraigo de los vanguardistas en Barcelona. El Ayuntamiento de Girona conserva su archivo, y su cesión al museo (primera vez que estas obras y documentos se exponen en Francia) es primordial para el discurso de la muestra.

'Picabia, Méditerranée' es una de las grandes apuestas del Museo de Arte Moderno de Ceret y el Ministerio de Cultura francés lo ha reconocido catalogándola como «exposición de interés nacional», importante distintivo. Si aquí se explora el rol de Cataluña y el Mediterráneo, «enorme de salud azul y de ingenuidad pura», como le llamó Picabia en un poema en junio de 1917, a partir del otoño, en Cannes, se hará lo mismo con la Costa Azul y fechas posteriores.

"Embarras" (1914), de Francis Picabia, recibe al visitante. / Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

La muestra, comisariada por el joven director del museo, Jean-Roch Dumont Saint Priest, y la responsable de exposiciones, Gwendoline Corthier-Hardoin, propone un recorrido en cinco etapas, empezando por el «giro maquinista» que caracterizó a Picabia al llegar a Nueva York. La obra que recibe el visitante, 'Embarras', es puro Picabia, renegando de la pintura y fascinándose por el movimiento de los engranajes y máquinas. En la sala también destacan el ajedrez de Man Ray, aficionado a jugar con Marcel Duchamp. Ambos, así como Pablo Picasso, Joan Miró, Natalia Goncharova o Albert Gleizes, son algunos de los artistas expuestos.

La segunda sección se centra en «un ecosistema en el exilio», el formado en Catalunya por los vanguardistas que huían de la guerra. Es aquí donde Tossa de Mar saluda al visitante a partir de tres fotografías que muestran todo el grupo de Picabia: Gleizes, Olga Sacharof y Otho Lloyd (el matrimonio, que pasó por Ceret por el camino del exilio, fue el más activo en los veranos en Tossa de estos artistas), Juliette Roche, Otn von Won. Lloyd pintó una Tossa de Mar cubista que también puede verse en la muestra, junto a la Mujer con los codos sobre la mesa de Sacharoff.

Obras como la 'Naturaleza muerta con porrón' de Roche muestran el arraigo de estos artistas con Catalunya, que también quiere explicarse a través del combate de boxeo entre Jack Johnson, primer campeón negro en peso pesado y que tuvo que marcharse de América por el racismo, y Arthur Cravan, poeta, hermano de Lloyd y sobrino del escritor. Si el primero aceptó el combate, fue para financiar el regreso a casa.

Todo ello prepara el camino a la tercera sección, para la que el Ayuntamiento de Girona ha sido primordial. Se profundiza en la figura del galerista Josep Dalmau, de quien la ciudad conserva un archivo expuesto en Francia por primera vez. «Contar con el Ayuntamiento de Girona como colaborador ha sido un privilegio. El acuerdo por sus documentos y obras nos ha permitido hacer hincapié en el rol de Josep Dalmau, que es una figura todavía poco conocida en Francia», explicó Corthier-Hardoin durante la visita con medios en la muestra. La cesión más lucida del fondo es Diana, maqueta que Picabia hizo para el cartel de la muestra que Dalmau le dedicó en 1922, pero también llama la atención una carta en la que Marie Laurencin escribe al galerista que Barcelona «es una ciudad demasiado masculina» y no le acaba de convencer. Entre los documentos del fondo expuestos se encuentran otras cartas, catálogos de exposición o invitaciones.

La cuarta sección de 'Picabia, Méditerranée' se centra en la revista 391 y la aventura dadista, con obras de Marcel Duchamp, Man Ray, Jean Arp o el excepcional retrato del fundador del movimiento, Tristan Tzara, realizado por Robert Delaunay, cedido por el Reina Sofía. También aparece, por supuesto, el propio Picabia, firmando un manifiesto dato como «Francis Picabia, que no sabe nada, nada, nada», o las dos versiones de La Santa Virgen, vista como una mancha. Antes de llegar a un final en el que la exposición propone al visitante disfrazarse al estilo dato, la quinta sección muestra «la influencia hispánica» en los artistas expuestos, sobre todo española, flamenca y torera, pero también del románico catalán.