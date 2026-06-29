'Afterwork' contra el verano más fresco del resto de tu vida en las Tres Xemeneies

Y del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, en el Fòrum, a las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs, en un periquete con el Tram. No fueron pocos los asistentes a la primera jornada de sesiones del Congreso Mundial de Arquitectos, este lunes, que remataron el día (o no) en la antigua central térmica adrianense, sede de la exposición principal del simposio y de los debates abiertos vespertinos, así como aspirante a brindar la imagen icónica de la cita. El breve trayecto en tranvía, además, es un festín visual para los aficionados, que los hay, a los paisajes, ejem... fronterizos, con descampados, industria de la que nadie quiere cerca de casa, vías ferroviarias, bloques de viviendas, puentes y cañaverales, los de la desembocadura del Besòs.

Adosada al lado mar de la monolítica nave de turbinas de las Tres Xemeneies, y también bastante impresionante, la grada con capacidad para unas mil personas solo mereció parabienes. Detrás tienes el monolito de hormigón, que da sombra sin fisuras a esa hora, delante tienes el Mediterráneo, a la derecha tienes un perfil industrial y vertical de la Barcelona del Fòrum, a la izquierda tienes el Maresme, y corre la brisa marina. Mejor 'afterwork', imposible.

Examinadores exigentes

Buen momento para evaluar las sesiones de la jornada. Pol Aguilella y Aleix Saura, arquitectos jóvenes, lo hicieron con exigencia. Aguilella se mostró encantado con los coloquios de pequeño formato 'Los ríos como bienes comunes' y 'Corredores verdes como infraestructura viva', mientras que Saura aplaudió la entrevista de Joan Busquets al paisajista Michel Desvigne, de árido título 'Marcos territoriales: paisaje, infraestructura y tiempo'. Fue un derrroche de "conocimiento y experiencia" por parte de ambos, señaló Saura. Los dos se mostraron favorables al carácter "de laboratorio" del congreso, pero lamentaron que en algunas sesiones, las más polifónicas, hubiera "poca profundidad". "Prometían mucho, pero, quizá por la necesidad de marcar perfil en poco tiempo, ofrecieron poca sustancia", añadieron. Radicalmente a favor del marcado acento ecologista del congreso. Saura está acabando una tesis doctoral sobre la integración de la naturaleza en ciudades compactas, "visto los que se nos viene encima". Utiliza El Cairo como modelo.

En Japón no hay

Paula Crespo, estudiante ecuatoriana de Arquitectura en Barcelona, consideró que las sesiones habían sido "experimentales en el mejor sentido de la palabra", esto es, con "iniciativas positivas y factibles". Su compañera de estudios Sakura Kotani, japonesa, estaba pasmada con el brutalismo de las Tres Xemeneies, el futuro 'hub' audiovisual Catalunya Media City. "En Japón, este tipo de construcciones se derriban", dijo. A punto estuvieron de ser derribadas las Tres Xemeneies por su alto coste de mantenimiento para Endesa, pero un plan urbanístico hizo magia.

Noticias relacionadas

Congreso Mundial de Arquitectos de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). La sede central es el complejo de Les Tres Xemeneies en Sant Adrià de Besòs, símbolo de la reconversión del litoral metropolitano. / Manu Mitru

Pilotado por Nick Axel, uno de los editores de la plataforma 'e-flux', y con decenas de conferenciantes dispuestos a darle cuerda, el 'open forum', con preguntas articuladas en torno a la urgencia de actuar y la necesidad de pensar a largo plazo, quedó resumido en la intervención de Bas Smets. "Todos nosotros sabemos lo que hay que hacer. Es el turno de la política". Y: "No te puedes quedar de brazos cruzados ante el verano más fresco del resto de tu vida".