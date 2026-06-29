El MACBA estrena su horario de verano y abrirá gratis jueves, viernes y sábado de 18 h a 20 h

Coincidiendo con el horario de verano, el MACBA pone en marcha las Tardes MACBA, una iniciativa que permitirá visitar las exposiciones de manera gratuita todos los jueves, viernes y sábados de 18 h a 20 h. A esta propuesta se suma también la gratuidad del primer domingo de cada mes.

Las Tardes MACBA ofrecen una nueva franja horaria para descubrir las exposiciones y los espacios del museo en un ambiente más relajado, a última hora de la tarde. La iniciativa se enmarca en la voluntad del MACBA de facilitar el acceso al arte contemporáneo, favorecer una relación más cotidiana con el museo por parte de la ciudadanía y esponjar el flujo de visitantes.

Durante esta franja gratuita, el público podrá visitar las exposiciones actuales del museo, entre las que destaca Como una danza de estorninos. Colección MACBA: treinta años e infinitas formas de ser, la exposición con la que el museo conmemora las tres décadas de su colección. La muestra propone una nueva lectura de los fondos del MACBA a través de múltiples relatos, miradas y formas de subjetividad.

También se pueden visitar las exposiciones Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme. Prisioneros del amor. Hasta el sol de la libertad y La tercera torsión de Anna Moreno, así como las instalaciones Espiral del tiempo, de Edwin van der Heide, y Los Pájaros-cometa de Aurèlia Muñoz, situadas en el atrio del edificio Meier. Y, a partir del 9 de julio, se añadirá la nueva propuesta El gesto de filmar. El vídeo en la Colección MACBA.

Los sábados, además, la franja gratuita coincide con las visitas comentadas a la exposición Como una danza de estorninos, que tienen lugar a las 18 h y son gratuitas con la entrada al museo. Las visitas, conducidas por el colectivo Avalancha, ofrecen una aproximación participativa a la Colección MACBA y requieren inscripción previa.

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Aunque no es obligatorio reservar entrada para acceder al museo durante las Tardes MACBA, el MACBA recomienda hacer la reserva anticipadamente a través de su web, especialmente los sábados, para garantizar la disponibilidad de plazas en las visitas comentadas y facilitar el acceso al museo.