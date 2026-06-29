Las hermanas Rodríguez Colás vuelven al extrarradio con 'Hermanos' tras el éxito de 'Chavalas'

Las hermanas Marina y Carol Rodríguez Colás son de Cornellà de Llobregat y en todas sus películas exploran la periferia de las grandes ciudades y la vida de barrio. Lo hicieron en ‘Chavalas’ (2021), su primer largometraje, con las funciones repartidas: Carol como directora y Marina en calidad de guionista. En el segundo, ‘Hermanos’ –inicialmente tenía por título ‘La gang’–, que llega a las salas este viernes, firman la dirección y la escritura al alimón, algo que ya habían hecho en varios cortos previos: el documental ‘Raval, pla de fugida’ (2013); ‘Breve encuentro’ (2016), con estética y técnica de cine mudo, y ‘La vella lluita’ (2020), sobre una mujer nonagenaria.

Las hermanas Marina y Carol Rodríguez Colás. / EPC

‘Hermanos’ toma el testigo de ‘Chavalas’, pero en masculino y centrándose en adolescentes migrados que se integran sin perder las raíces y aspiran a un mundo mejor, aunque los conflictos de clase siguen siendo irresolubles. ‘Chavalas’ tenía como protagonistas a cuatro amigas de juventud que se reencontraban en su barrio en el momento en el que debían orientar definitivamente sus existencias. Las hermanas Rodríguez contaron con Victoria Luengo –justo después de aparecer en la serie ‘Antidisturbios’–, Carolina Yuste –que ya había despuntado en ‘Carmen y Lola’, pero justo antes de ‘Saben aquell’–, Elisabet Casanovas –una de las presencias de la exitosa ‘Merlí’– y Àngela Cervantes –justo antes de ‘La maternal’.

Una escena de 'Hermanos'. / EPC

Las cuatro tenían entre 26 y 30 años cuando rodaron la película. Los tres actores principales de ‘Hermanos’ son mucho más jóvenes y de distintas procedencias. Badr Oubahassou encarna al marroquí Ayman, Omar Mills es el dominicano Eric y Pau Márquez el español Rober. Los dos primeros debutan frente a la cámara. Márquez ha aparecido en tres o cuatro películas, entre ellas ‘Llenos de gracia’, aquella comedia con Carmen Machi como monja futbolera en un orfanato.

Marina Rodríguez aseguraba que en comparación con los migrantes de su generación, el orgullo de clase que denotan estos chavales les da envidia, porque ellas, durante una época, se avergonzaban de sus orígenes. Esta pertenencia es uno de los aspectos más interesantes de ‘Hermanos’, ya que uno de los principales conflictos surge con la obsesión de Ayman por ir a la fiesta de cumpleaños de Sara, la hija de la acaudalada mujer para la que trabaja su madre como empleada doméstica.

Badr Oubahassou encarna al marroquí Ayman, Omar Mills es el dominicano Eric y Pau Márquez el español Rober. / EPC

Sara pertenece a una familia de la alta burguesía barcelonesa. Aspiraciones, pocas. Fiestas, muchas. Coquetea con Ayman y le invita a la fiesta. El joven no quiere decírselo a sus dos compañeros, pero finalmente van los tres en lo que es la parte central del filme, un largo viaje hacia la noche con una meta concreta, la fiesta de cumpleaños llena de chicos burgueses y estudiantes del Institut del Teatre.

Una escena de la película. / EPC

Al principio, la madre de Sara, que es actriz teatral, les habla en castellano a Ayman y su madre pese a que estos le contestan con toda naturalidad en un perfecto catalán. Los marroquís se integran. Estos catalanes elitistas, renunciando a hablarles en su lengua, les hacen notar la diferencia (de clase, de cultura, idiomática, de país). Los padres de Ayman son de Tánger, como uno de los protagonistas de ‘Raval, pla de fugida’, y él ha nacido en Catalunya. El esfuerzo de unos por hablar la lengua del lugar en el que quieren integrarse frente a la negación de los otros por aceptarlo puede parecer un detalle anecdótico, pero esta secuencia dice mucho sobre lo que pretende exponer, consiguiéndolo, la película.

La acción acontece durante el Mundial de Futbol de Qatar, celebrado entre noviembre y diciembre de 2022. En la secuencia inicial, Ayman quiere ver un partido de Marruecos, pero el televisor y el ordenador de su casa están ocupados. Acaba vislumbrándolo con sus colegas a través de la cristalera de un bar. En una escena en concreto tiene especial importancia el duelo entre Francia y Marruecos. Huelga decir con quien van los tres protagonistas. Ayman, Eric y Rober definen un barrio, unas culturas concretas, una forma de vida en la que la familia tiene especial importancia para lo bueno, en el caso de Ayman, y para lo malo, en el de Rober y las triquiñuelas de su hermano.

La intención al realizar este segundo largometraje era la de “explorar la adolescencia actual después de que en ‘Chavalas’ lo hiciéramos con el barrio donde vivimos actualmente y hablando de nuestra generación”, ha explicado Marina. De momento, un díptico de extrarradio que muestra sin tapujos la realidad de la migración y la integración en este país.