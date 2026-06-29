El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, La GRAN pantalla, llega a los Girona

El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, La GRAN pantalla, celebrará su octava edición del 30 de junio al 4 de julio de 2026 en los Cinemes Girona. La muestra incluye 11 largometrajes y 17 cortometrajes. El festival es gratuito y funciona mediante reserva previa de entradas.

En esta octava edición, La GRAN pantalla entregará su Premio Honorífico al actor Joan Pera, como reconocimiento a una trayectoria artística excepcional que ha marcado nuestra historia del espectáculo. Galardonado con el Premio Gaudí de Honor-Miquel Porter 2019 de la Acadèmia del Cinema Català y la Creu de Sant Jordi, Pera es una de las caras y de las voces más queridas de nuestra cultura.

En el ámbito del doblaje de cine, su voz forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones gracias a haber sido el doblador habitual en catalán y castellano de genios de la comedia como Woody Allen o Rowan Atkinson (en su mítico personaje de Mr. Bean).

En la gran pantalla cabe destacar su colaboración con Ventura Pons, con el que trabajó en Forasters (2007), Oh, quina joia! (2016), Sabates grosses (2017) y Miss Dalí (2018).

Montserrat Carulla, Carme Elias, Carme Sansa, Teresa Gimpera, Josep Maria Pou y Vicky Peña han sido reconocidos en las ediciones anteriores con este premio.

El gran pistoletazo de salida del certamen tendrá lugar en una sesión inaugural donde se proyectará la película Calle Málaga (2025), una coproducción internacional protagonizada por Carmen Maura, y se entregará el Premio Honorífico al querido actor Joan Pera. Tras el homenaje a quien es una de las caras y de las voces más emblemáticas de nuestra cultura (Premio Gaudí de Honor 2019 y doblador habitual de Woody Allen o Mr. Bean), el público podrá disfrutar de una conversación con el actor.

En cuanto al resto de la programación de largometrajes de este año, se pondrá el foco en la realidad de las residencias, las luchas sociales y el deseo en la madurez a través de una cuidada selección de títulos que incluye: El sendero azul (Gabriel Mascaro), Vitória (Andrucha Waddington), Familiar Touch (Sarah Friedland), Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregui), La babosa y el caracol (Anne Benhaïem), Siemprevivas (Mar López Zapata), Solo pienso en ti (Hugo de la Riva), On eres quan hi eres? (Jana Montllor) y, finalmente, la película de clausura, Plaza nueva a las diez (Carmen Tortosa).

Lejos de estereotipos pasivos, las historias de estas personas mayores reivindican la dignidad, el deseo y la urgencia de sentirse vivos, al mismo tiempo que exponen dilemas morales, el choque de la brecha digital y la cotidianidad de unos personajes que transforman la realidad desde la resistencia, la ternura o la imaginación.

El martes 30 de junio a las 11:00 h se celebrará la mesa redonda Alianzas contra el edadismo: estrategias para envejecer con sentido. Este encuentro planteará cómo combatir el edadismo a escala local a través de la creación de narrativas alternativas y la formación de equipos profesionales, invitando a diseñar políticas públicas, servicios y actividades que promuevan una visión de la vejez digna, diversa y significativa.

Y finalmente, el miércoles 1 de julio tendrá lugar la jornada de industria en el Centre Cívic Pati Llimona, con la colaboración de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) y la conducción de Montserrat Alcoverro, actriz y miembro de CIMA y la mesa redonda Filmar las raíces: un diálogo sobre la memoria viva, un encuentro con las cineastas Josephine Landertinger (Home, el país de la ilusión), Marta Romero (Toda una vida), Zeltia Outeiriño (Filmei paxaros voando) y Jana Montllor (On eres quan hi eres?).

Cuatro directoras que han pasado por el festival se reunirán para reflexionar sobre el reto de filmar la vejez dentro de la propia familia, explorando cómo se puede capturar el pas del tiempo en los padres y abuelos sin caer en tópicos. A partir de sus obras, el coloquio abordará cómo retratar a los familiares desde la dignidad y la verdad, huyendo del edadismo y convirtiendo la cámara en un puente entre generaciones.