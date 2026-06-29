Las diosas exiliadas con las que Greta Thompson explora el poder, la guerra y el patriarcado

El nombre de su hija y el apellido del personaje inventado que la acompaña desde su niñez acabó convirtiéndose en Greta Thompson, la firma literaria de la pareja de autores Ariadna Castellarnau (Lleida, 1979) y Facundo Piperno (Buenos Aires, 1975). Su primera novela, un 'romantasy' juvenil noventero ambientado en el Mediterráneo cargado de referencias literarias a los cuentos de hadas oscuros y a los mitos clásicos como el rapto de Perséfone por Hades, nace prácticamente de una necesidad por explorar los mundos que tanto apasionan a los adolescentes como su propia hija y el querer probar fusionar sus dos voces narrativas en una, siguiendo la misma dinámica de equipo que ya llevan interiorizada desde su casa ubicada en pleno paseo marítimo en un pueblo tranquilo de la comarca catalana del Maresme.

La pareja literaria Ariadna Castellarnau y Facundo Piperno en su casa-estudio en el Maresme / Jordi Otix / EPC

Pese al gran auge del subgénero del 'romantasy' convertido en fenómeno este último año, ellos empezaron escribiendo y las etiquetas vinieron después. "Hay historias que tienen ese poder de invitar a lectores que pueden tener 20 años como 50", asegura Piperino, quien bien recuerda las novelas de Ursula K. Le Guin, maestra universal cuya obra abarca desde literatura infantil hasta ciencia ficción y complejos ensayos filosóficos. "Primero la pensamos como una fantasía urbana más que un romance, hasta que este acabó surgiendo solo", señala el autor, quien además recalca la naturalidad de se trate de una pareja del colectivo LGTBIQ+.

"No pertenecemos al colectivo, pero a la hora de escribir la relación fue liberador. Es muy necesario visualizar a estos personajes con amor, compresión y creatividad. Porque también entendemos que puede formar parte del escenario mental, espiritual, imaginario de un montón de lectores", coincide la pareja, recordando la magnitud de 'Heartstopper', uno de los últimos fenómenos literarios 'queer' que ha dado el salto a la pequeña pantalla en Netflix que ni ellos se han perdido.

Diosas Lunares exiliadas

'La casa de las diosas caídas' (Destino) narra la historia de Alex Héspero, una joven que crece junto a unas diosas Lunares desterradas por los dioses Solares y que se encuentra con un cambio de paradigma con la llegada de Zoe, la heredera bastarda del linaje de diosas. Su simple presencia reaviva una guerra ancestral llena de magia y secretos oscuros desencadenados en la forma más pura de la avaricia por 'El Brillo', el poder que intentan preservar entre las herederas "nobles".

La pareja literaria Ariadna Castellarnau y Facundo Piperno en su casa-estudio en el Maresme / Jordi Otix / EPC

La historia bebe de grandes títulos como 'American Gods' de Neil Gaiman o 'Diosas' de Joseph Campbell con la pretensión de acercar a un público más juvenil las ideas de los dioses patriarcales, la violencia, la conquista y la dominación en un entorno bélico religioso. Y, con el bagaje feminista de Castellarnau y la fantasía de Piperno, inmortalizan a estas diosas exiliadas, 'las Tías', haciendo un símil a la fuerza de todas las mujeres que aún huyen de sus países y entre ellas se mantienen juntas para sobrellevarlo, una situación que vivió la propia madre del autor argentino. Por eso se asoman también personalidades como Juana de Arco y el modelo narrativo y de desarrollo personal del viaje de la heroína, popularizado por Maureen Murdock.

Una escritura a cuatro manos

¿El secreto para poder compaginar todas las ideas sin acabar en una discusión sin retorno? Muchos se preguntarán. "La constante comunicación fue primordial. Primero uno escribió el primer borrador y el otro editaba, y después al revés. Indicábamos todo con las anotaciones del documento para que el otro lo leyera y lo hablábamos absolutamente todo. También teníamos un corcho en el estudio con fichas clavadas por todos lados para tenerlo de manera más visual... pero encontramos nuestras técnicas para que encajase todo", explica Castellarnau.

La pareja literaria Ariadna Castellarnau y Facundo Piperno en su casa-estudio en el Maresme / Jordi Otix / EPC

Sin embargo, la novela acabó invadiéndoles toda la vida porque, al ser pareja, constantemente estaban hablando de nuevas ideas y referencias para perfeccionar la historia. "Hasta nuestra hija nos llegó a prohibir hablar de la novela en las cenas", comenta entre risas Piperno.

Ahora, tras años de borradores compartidos, discusiones entre anotaciones y ratitos de desconexión de su historia conjunta, las diosas Lunares ya salen del exilio y quedan en las manos de los lectores que estén dispuestos a adentrarse en su mundo fantástico.