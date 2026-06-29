Última hora de la gira de Rosalía, en directo: la cantante describe en Substack cómo es vivir de gira, antes viajar a Sudamérica

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán, Madrid o Barcelona, su casa. La gira prosiguió por el centro de Europa (Ámsterdam, Amberes Berlín...) y ahora se encuentra en Estados Unidos.

Un cartel gigante con la imagen de la cantante y compositora española Rosalía en Barcelona / JOSEP LAGO / AFP

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Laura Estirado 'La Tour Life' de Rosalía: "Construyes tu casa y la destruyes cada día. Me da miedo no tener raíces en ningún lugar" Rosalía ha vuelto a escribir desde un lugar poco habitual para una estrella global: no desde el escaparate, sino desde la grieta. La artista ha publicado en Substack 'LA TOUR LIFE', su sexto post en esta plataforma, y lo ha hecho con una reflexión muy personal sobre la vida de gira, esa existencia aparentemente luminosa que, vista desde dentro, también puede ser una forma de desarraigo. "Estoy de tour. He estado en Europa, ahora estoy en USA y pronto estaré en Latinoamérica (si Dios quiere)", arranca la cantante. Llegada, según ella misma cuenta, al ecuador de la gira, Rosalía confiesa que cada vez le da por hablar más sobre el escenario. En uno de sus últimos conciertos en Nueva York se encontró hablando de "esta vida loca" y, días después, decidió tirar de ese hilo por escrito. Puedes leer la noticia completa, aquí.

Laura Estirado Rosalía frena su concierto en Houston por el cartel de un fan: "La Perla no encontró…" Rosalía está viviendo intensas experiencias en su retomada gira por tierras norteamericanas. El pasado martes por la noche, por ejemplo, se presentó en el Toyota Center como parte de su extensa gira 2026 para promocionar su nuevo álbum, 'Lux'. Durante el concierto, Rosalía se emocionó al hablar de su regreso a Houston, el primero desde su presentación en el 713 Music Hall en 2022. Sobre el escenario desveló su admiración por otra gran diva, Beyoncé: "Es increíble, tiene una fuerza creativa impresionante", dijo emocionada. En la misma ciudad, antes actuar este lunes, 29 de junio, en Los Ángeles, y despedirse de EEUU, tras los 'shows' de San Diego y Oakland, y emprender rumbo a Sudamérica (primera parada, el 16 de julio, en Bogotá, Colombia), Rosalía también tuvo un momento que se ha hecho viral. En medio del concierto, interrumpió la actuación al detectar un cartel entre el público que llamó su atención. "La Perla no encontró una concha como la mía", una frase que leyó y provocó las risas del auditorio.

Laura Estirado Rosalía retoma la gira en Estados Unidos tras anular tres conciertos por una 'emergencia familiar' Rosalía ha vuelto al escenario y lo ha hecho con una imagen calculada al milímetro. La artista reapareció este jueves en Boston, donde retomó su LUX Tour 2026 después de cancelar tres conciertos en Florida por una "emergencia familiar". Su regreso no solo confirmó la continuidad de la gira en Estados Unidos, sino que también dejó una de las imágenes más comentadas de la noche: un nuevo 'look' de Dior, firma de la que es embajadora global.

Marisa de Dios El nuevo rumbo de Rosalía en 'Euphoria' Rosalía ha vuelto a aparecer este lunes 11 de mayo en el nuevo episodio de la serie de HBO 'Euphoria', el quinto de la tercera temporada. Su personaje, Magick, vuelve a tener un peso muy importante en la trama. Sobre todo complicándole la vida a la protagonista, Rue (Zendaya), con la que mantiene una tensa relación desde el principio. Sus detalles acerca del robo del anterior capítulo hacen levantar las sospechas de su jefe, Alamo. Pero su personaje parece que va a tomar también un nuevo rumbo tras la aparición de Maddy (Alexa Demie) en el club de estiptís, la nueva socia de Alamo.

Marisa de Dios Rosalía, la "españolita choni' de 'Euphoria' Rosalía ha vuelto a aparecer este lunes en el nuevo capítulo de 'Euphoria' (el cuarto de la tercera temporada). En esta ocasión, la cantante ha cobrado más protagonismo, ya que su personaje aparece en bastantes más escenas que en episodios anteriores y es decisivo para la trama de la serie de HBO Max. Muchas de las secuencias, además, las tiene con la protagonista, Rue (Zendaya). De hecho, al final del capítulo, ambas tienen una fuerte discusión en la que Rosalía le lanza una ristra de improperios en inglés pero, sobre todo, en castellano. Rue la califica como "la españolita choni" y le grita: "¡No te entiendo!".

Rosalía ya tiene su segundo 'caganer' para celebrar su disco 'Lux' La empresa gerundense Caganer.com ha ampliado su catálogo de figuritas y ha sacado a la venta una nueva versión del 'caganer' de Rosalía inspirado en la portada de su último disco, 'Lux', para celebrar su edición y el inicio de su gira internacional. El nuevo modelo recrea la imagen que sale en la portada del último disco de la artista, 'Lux', con la que la empresa quiere rendir homenaje a la cantante, quien ha dado a conocer el territorio y las tradiciones catalanas a un público internacional. Éste es uno de los objetivos de la marca, junto con el de desestacionalizar la figura del 'caganer' más allá de la época de Navidad.

La academia Ivor Novello reconoce a Rosalía con el premio Internacional de Compositores 2026 La Academia Ivor Novello reconoce el álbum 'Lux' de la artista por su uso de 13 idiomas y diversidad de estilos, superando barreras

Nueva nominación a premios de Rosalía, ahora en Japón Rosalía ha sido nominada a los Music Awards Japan 2026 en la categoría de Mejor canción alternativa extranjera por su trabajo en 'Reliquia'

Una modelo alemana, amiga de la pareja de Rosalía, hizo una aparición sorpresa en el escenario de Colonia Además, el confesionario ha vuelto a ser uno de los protagonistas del espectáculo. Esta vez ha entrado en escena Rachel Marx, una modelo alemana que se ha subido a las pasarelas de la mano de diversas marcas de lujo como Dior, Fendi, Versace, Givenchy, Hermès o Stella McCartney.