10 estrenos para este julio: del regreso de Spider-man a ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Julio será un mes considerable en cuanto a títulos de gran empaque. Para abrir boca, la monumental ilustración de ‘La Odisea’ de Homero llevada a cabo por Christopher Nolan, que desde los tiempos del confinamiento convierte cada película –primero ‘Tenet’, después ‘Oppenheimer’– en un acontecimiento. Al cierre del mes una nueva entrega de las andanzas de Spider-man interpretado por Tom Holland. También franquicias de terror a pleno rendimiento como la de ‘Posesión infernal’; un nuevo Disney en imagen real; acción y humor con Bob Odenkirk; fantasías musicales con Anne Hathaway; más correrías de los ‘minions’; un Robin Hood envejecido y envilecido de la mano de Hugh Jackman y espacio para películas más íntimas e independientes como ‘Las corrientes’ y ‘Magallanes’.

‘Minions & monsters’, de Pierre Coffin (miércoles 1)

Tercera película de la saga derivada de otra exitosa franquicia animada, la de ‘Gru, mi villano favorito’. Aquí los ‘minions’ se convierten en estrellas de Hollywood, desatan monstruos e intentan arreglar el mundo. Pierre Coffin (también director), Jesse Eisenberg, Jeff Bridges, Christoph Waltz y Trey Parker (co-creador de ‘South Park’) son algunas de las voces en la versión original.

‘Normal’, de Ben Wheatley (miércoles 1)

Reconvertido en ‘action hero’ después de hacerse famoso con el picapleitos de ‘Breaking bad’ y ‘Better Call Saul’, Bob Odenkirk protagoniza, firma el argumento y coproduce esta cinta de acción y humor negro, menos virulenta que las dos entregas de ‘Nadie’. La acción acontece en una tranquila ciudad, no en vano llamada Normal, donde resulta que la ‘yakuza’ tiene negocios.

‘La muerte de Robin Hood’, de Michael Sarnoski (viernes 3)

Tras rodar la curiosa ‘Pig’, protagonizada por un buscador de trufas (Nicolas Cage) y una cerda, y ‘Un lugar tranquilo: Día 1’, Michael Sarnoski procura ahora una lectura naturalista, muy violenta en su primera parte y casi metafísica en la segunda, de un mito arrastrado por el lodo de la realidad histórica: Robin Hood (Hugh Jackman) como forajido y asesino.

‘Magallanes’, de Lav Diaz (viernes 3)

Gael García Bernal da vida a Fernando de Magallanes, el navegante y explorador portugués que, descontento con la poca confianza que tenía en él la corona portuguesa, decidió pedir los favores de los monarcas españoles para que le costearan su viaje a tierras orientales. Todo esto según la particular visión del cineasta filipino Lav Diaz.

‘Vaiana’, de Thomas Kail (miércoles 8)

Dwayne Johnson puso voz hace 10 años a un personaje de la mitología polinesia, Maui, en el filme de animación ‘Vaiana’. Repitió en ‘Vaiana 2’ y ahora, por pura lógica, da vida presencial al mismo personaje en la versión en imagen real de aquel primer filme. Moana, la protagonista, y este semidios, emprenden un viaje para devolver la calma y prosperidad a su pueblo.

‘Las corrientes’, de Milagros Mumenthaler (miércoles 8)

Una estilista argentina de éxito tiene una experiencia extraña en Suiza, en una entrega de premios, y regresa cambiada a Buenos Aires. Ese cambio está relacionado con unos hechos del pasado que no se han dejado atrás. Tercer largometraje de la directora de ‘Abrir puertas y ventanas’ y ‘La idea de un lago’.

‘La Odisea’, de Christopher Nolan (viernes 17)

La esperada nueva película de Nolan se centra en las andanzas de Odiseo, según la mitología griega, o Ulises, según el latín. Matt Damon es el guerrero épico que tarda 10 años en volver a casa después de la guerra de Troya. Le secundan Anne Hathaway (Penélope), Lupita Nyong’o (Helena de Troya), Robert Pattinson (Antínoo), Tom Holland (Telémaco), Zendaya (Atenea) y Charlize Theron (la ninfa Calipso).

‘Posesión infernal: En llamas’, de Sébastien Vanicek (viernes 17)

Otra vuelta de tuerca que exprime el universo terrorífico creado por Sam Raimi hace 45 años con la artesanal ‘Posesión infernal’. Ya van seis entregas más entre secuelas, ‘reboots’, series y ‘spin off’. Esta última se desarrolla en otra casa apartada donde los ‘deadities’ –las entidades demoniacas de la franquicia– vuelven a hacer de las suyas.

‘Spider-man: Brand new day’, de Destin Cretton (miércoles 29)

Cuarta película del hombre araña con Tom Holland, además de sus incursiones en el superhéroe en un filme de Capitán América y otro de Los Vengadores. Y cuarta también en la que la pareja del actor en la vida real, Zendaya, encarna a MJ, que no es la Mary Jane de los cómics originales, sino Michelle Jones, personaje de nuevo cuño en el universo cinematográfico Marvel.

‘Mother Mary’, de David Lowery (viernes 31)

El director de ‘A ghost story’ sigue moviéndose por los terrenos de la fantasía, en este caso más abstractos. Anne Hathaway, muy activa últimamente (‘El diablo viste de Prada 2’, ‘La Odisea’, la inminente ‘El final de Oak Street’), es una cantante famosa que necesita que una amiga con la que ha roto le diseñe un vestido especial para los conciertos. Las canciones son de Charlie XCX.